Στο φετινό Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ, το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες στους δρόμους του δυτικού Λονδίνου, η Αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυξημένα περιστατικά βίας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με μαχαίρι, προκαλώντας ανησυχία στην κοινότητα.

Εν μέσω του ενθουσιασμού και των γιορτών, η Μητροπολιτική Αστυνομία διαχειρίστηκε σειρά βίαιων επεισοδίων, κυρίως κατά μήκος της οδού Ladbroke Grove.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις με μαχαίρι, ενώ διευκρίνισαν πως τα θύματα πλέον δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Παρά τις προληπτικές δράσεις και τα μέτρα ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 420 συλλήψεις, έως το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, 224 από αυτές έγιναν εκείνη τη μέρα, ενώ άλλες 200 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή.

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της επιχείρησης ήταν η χρήση τεχνολογίας «ζωντανής αναγνώρισης προσώπου», η οποία συνέβαλε στην πραγματοποίηση 52 συλλήψεων.

Αυτή η μέθοδος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα και την ηθική της εφαρμογής.

Η Αστυνομία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι τα μέτρα της, όπως η αναγνώριση προσώπου και οι ανιχνευτές αιχμηρών αντικειμένων, βοήθησαν στην αποτροπή σοβαρότερων περιστατικών βίας και έθεσαν ως στόχο την πρόληψη των εγκλημάτων, ειδικά συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς η δημόσια ανησυχία για τη βία σε πολυπληθείς εκδηλώσεις, συνεχώς αυξάνεται.