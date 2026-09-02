Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Αίγυπτο, βυθίζοντας στη θλίψη τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν, όταν το όχημα ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα στον οδικό άξονα που συνδέει τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα Νταχάμπ και Νουβέιμπα, στο ανατολικό Νότιο Σινά.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό με λεωφορείο στη χώρα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Σε ετοιμότητα οι ιατρικές Αρχές – Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Αμέσως μετά το δυστύχημα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και δεκάδες ασθενοφόρα. Οι 28 τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση όσων βρίσκονται σε κρίσιμη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου τόνισε την κινητοποίηση του μηχανισμού:

«Το Υπουργείο τονίζει ότι όλες οι ιατρικές ομάδες εργάζονται με πλήρη ταχύτητα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα και η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή βάση».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χοσάμ Αμπντέλ Γαφάρ, δήλωσε ότι 20 ασθενοφόρα στάλθηκαν στο σημείο αφού οι αρχές έλαβαν αναφορά για το ατύχημα.

Οι αρχές σημειώνουν ότι ο απολογισμός των 16 νεκρών δεν θεωρείται οριστικός, καθώς η κατάσταση ορισμένων τραυματιών παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανατροπή ή τη σύγκρουση του λεωφορείου δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεύτερο τραγικό δυστύχημα σε λιγότερο από ένα μήνα

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στους αιγυπτιακούς αυτοκινητόδρομους. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο δυστύχημα με λεωφορείο που καταγράφεται στη χώρα μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μόλις 20 ημέρες, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν σε αντίστοιχο πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχία Ισμαηλία.

Η ειδησεογραφία γύρω από το τραγικό συμβάν στο Νότιο Σινά παραμένει σε εξέλιξη, με τις τοπικές αρχές να αναμένεται να προβούν σε νεότερες ανακοινώσεις για τα ταυτοποιημένα στοιχεία των θυμάτων και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.