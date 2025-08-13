Το Νότιο Σουδάν δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα, η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν.

Την Τρίτη, το Associated Press, επικαλούμενο έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με την Τζούμπα για την εγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στο ανατολικοαφρικανικό κράτος.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση ή πολιτική της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Νότιου Σουδάν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν.

Ισραηλινά πλήγματα

Ο στρατός του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κατάληψη του κατεστραμμένου θύλακα, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την Τετάρτη την άποψη – την οποία διατύπωσε με ενθουσιασμό και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει απλώς να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Διεθνείς αντιδράσεις για την πρόταση εκτοπισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού

Πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες είναι τρομοκρατημένοι από την ιδέα του εκτοπισμού του πληθυσμού της Γάζας, η οποία, σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, θα ήταν σαν μια άλλη «Νάκμπα» (καταστροφή), όταν εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1948.

Τον Μάρτιο, η Σομαλία και η αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλιλάνδης αρνήθηκαν επίσης ότι έλαβαν οποιαδήποτε πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα, με το Μογκαντίσου να λέει ότι απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Η υπουργός Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν, Σεμάγια Κούμπα, επισκέφθηκε το Ισραήλ τον περασμένο μήνα και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στην Τζούμπα.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν επιβεβαίωσε ότι οκτώ μετανάστες που απελάθηκαν στο αφρικανικό έθνος από την κυβέρνηση Τραμπ βρίσκονταν επί του παρόντος υπό την φροντίδα των αρχών στην Τζούμπα, αφού έχασαν μια νομική μάχη για να σταματήσουν τη μεταφορά τους.

Από την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, το Νότιο Σουδάν έχει περάσει σχεδόν το ήμισυ της ζωής του σε πόλεμο και βρίσκεται επί του παρόντος σε μια πολιτική κρίση, αφότου η κυβέρνηση του Προέδρου Σάλβα Κιρ διέταξε τη σύλληψη του Αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ τον Μάρτιο.

Πηγή: Reuters