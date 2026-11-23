Τουλάχιστον 24 άμαχοι, ανάμεσά τους 7 παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση δυνάμεων της αντιπολίτευσης το σαββατοκύριακο σε βορειοδυτικό τομέα του Νότιου Σουδάν και ο απολογισμός εκτιμάται πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς, ενημέρωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Το νεότερο κράτος του κόσμου, που απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, το Νότιο Σουδάν, είναι βυθισμένο στην ανασφάλεια, με συχνές αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις, ανάμεσα σε φυλές, ή ακόμη εξαιτίας ζωοκλοπών.

Ο βοσκότοπος Μπολ Μπολ Μπόμα έγινε στόχος επίθεσης από προχθές Σάββατο στις 22:00 ως χθες Κυριακή στις 15:00, ανέφερε ο Ματσούι Μπεθ, μεταβατικός επικεφαλής κομητείας στην πολιτεία Γουόραπ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δράστες ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένοπλοι από τη γειτονική πολιτεία Γιούνιτι, που ανήκουν στο SPLA-IO, αντιπολιτευόμενη παράταξη πιστή στον πρώην αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, κρατούμενου κατ’ οίκον από τον Μάρτιο του 2025 και αντιμέτωπου με κατηγορίες για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Τουλάχιστον 24 άμαχοι, ανάμεσά τους κτηνοτρόφοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση, είπε ο κ. Μπεθ χθες βράδυ. Νωρίτερα, χθες το πρωί, είχε δώσει αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για 15 νεκρούς.

Στα θύματα συγκαταλέγονται επτά παιδιά και έξι γυναίκες, διευκρίνισε ο τοπικός αξιωματούχος.

Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις από τους ένοπλους που επιτέθηκαν, οι οποίοι «φόραγαν στολές (με διακριτικά) του SPLA-IO», είχε πει ο αξιωματούχος χθες το πρωί.

Αστυνομικός στην περιοχή που μίλησε στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει βαρύτερος, προειδοποίησε λέγοντας πως ομάδα αστυνομικών ετοιμαζόταν να μεταβεί επιτόπου.

Την περασμένη εβδομάδα, δυο ομάδες πολιτών από διαφορετικές περιοχές της πολιτείας Γουόραπ ενεπλάκησαν σε σύγκρουση σε αγορά της πόλης Μάκουατς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 23, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων στα σύνορα των πολιτειών Γουόραπ και Γιούνιτι.

Στη συγκεκριμένη περιοχή συνεχίζεται για χρόνια φαύλος κύκλος φόνων και ενεργειών αντεκδίκησης, εφόδων με σκοπό ζωοκλοπές, μαχών για τον έλεγχο περιοχών. Τη βία χειροτερεύει η ευρεία διάδοση πυροβόλων όπλων.

Στη χώρα της ανατολικής Αφρικής μαινόταν από το 2013 ως το 2018 εμφύλια ένοπλη σύρραξη ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και τον πρώην αντιπρόεδρό του Μάκαρ, με τον απολογισμό των θυμάτων να ξεπερνά τους 400.000 νεκρούς.

Τα βίαια επεισόδια εντείνονται τους τελευταίους μήνες, με την εμπλοκή δυνάμεων πιστών στους δυο ισχυρούς άνδρες του Νότιου Σουδάν, την ώρα που η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηριζόταν ήδη από οργανώσεις αρωγής καταστροφική σε ορισμένες περιοχές της χώρας.