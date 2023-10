Εχει γίνει γνωστός ως ο «προφήτης της καταστροφής», αλλά ο ίδιος προτιμά να τον αποκαλούν ρεαλιστή. Ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 καθώς και το κραχ της παγκόσμιας οικονομίας με τα πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού. Τώρα, στο νέο του βιβλίο κάνει λόγο για δέκα μεγάλες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιον τα δραματικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνη ατραπό για το σύνολο της ανθρωπότητας, αναφέρει ο γνωστός οικονομολόγος, που προειδοποιεί πως τυχόν κλιμάκωση στη σύγκρουση Χαμάς και Iσραήλ, με την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων, θα μπορούσε να προκαλέσει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ακούγεται κυνικό, αλλά είναι αλήθεια: ένα μακελειό όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στα μάτια των αγορών δεν διαφέρει από μια στατιστική για την απασχόληση στις ΗΠΑ ή ένα επίθετο που χρησιμοποιείται από έναν κεντρικό τραπεζίτη», γράφει η Wall Street Journal.

Ωστόσο, ο Ρουμπινί γράφει:

«Στο βασικό σενάριο, η σύγκρουση θα περιοριστεί στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Αλλά υπάρχει και το πολύ κακό σενάριο: το Ιράν να εξαπολύσει τη Χεζμπολάχ για να εμποδίσει το Ισραήλ να καταστρέψει τη Χαμάς.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν, το οποίο είναι επίσης πυρηνική δύναμη.

Στη συνέχεια, η Κίνα θα αποκλείσει την Ταϊβάν καθώς οι ΗΠΑ θα έχουν βυθιστεί σε δύο πολέμους: Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Μετά Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος;».

Baseline view: conflict confined to Israel-Gaza. But risk scenario: Iran unleashes Hezbollah to prevent Israel from destroying Hamas. Then Israel/US attack Iran that is also going nuclear. Then China blockades Taiwan as US bogged down in 2 wars: Russia-Ukraine, MidEast. Then WW3?

— Nouriel Roubini (@Nouriel) October 18, 2023