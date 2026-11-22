Συναγερμό για μια πιθανή κρίση ψυχικής υγείας στους κόλπους της άκρως απόρρητης Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) έχει προκαλέσει η αυτοκτονία έντεκα εργαζομένων της υπηρεσίας μέσα στη φετινή χρονιά, ωθώντας Αμερικανούς νομοθέτες να ζητήσουν επείγουσα παρέμβαση.

Δέκα από τους θανάτους αφορούσαν στρατιωτικό προσωπικό, πολιτικούς υπαλλήλους ή εργολάβους που εργάζονταν στην Κυβερνοδιοίκηση των ΗΠΑ και στην εκτεταμένη έδρα της NSA στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ, γνωστή με το παρατσούκλι «Το Παλάτι των Παζλ», όπου απασχολούνται έως και 64.000 πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, ενώ ο ενδέκατος θάνατος σημειώθηκε σε εγκατάσταση της υπηρεσίας στην Τζόρτζια.

Οι δύο πιο πρόσφατες περιπτώσεις, ενός 21χρονου Αμερικανού στρατιώτη και ενός 59χρονου πολίτη των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αναφέρθηκαν τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πέντε από τους θανάτους καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι συνθήκες απομόνωσης στα δωμάτια SCIF και οι ιστορίες των θυμάτων

Το προσωπικό στο Φορτ Μιντ διεξάγει επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ξένων σημάτων και κυβερνοεπιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας. Σε επιστολή του, ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Βιρτζίνια, Γιουτζίν Βίντμαν, ανέδειξε τον ασφυκτικό κλοιό απομόνωσης που δημιουργεί η απόρρητη φύση της εργασίας: «Επειδή μεγάλο μέρος της εργασίας τους είναι απόρρητο, το προσωπικό ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συζητήσει την πηγή του άγχους του με μέλη της οικογένειάς του ή επαγγελματίες υγείας που δεν έχουν τις άδειες ή την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις», υπογραμμίζοντας ότι «αυτές οι συνθήκες μπορούν να απομονώσουν το προσωπικό, να περιορίσουν την έγκαιρη πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και τελικά να αποδυναμώσουν την ετοιμότητα, τη διατήρηση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα».

Ανάμεσα στα θύματα του καλοκαιριού περιλαμβάνονται δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων:

Κέβιν Μπέρναρντ Στάλινγκς (36 ετών): Τεχνικός λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας σε ψηφιακές επιχειρήσεις της NSA, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του στις 18 Ιουνίου και εντοπίστηκε νεκρός από αυτοπροκαλούμενο τραύμα πυροβολισμού τέσσερις ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου ευημερίας. Αντιμετώπιζε οικονομικό άγχος, το τέλος του γάμου του και την απώλεια του σκύλου του, Σκουντ, με τον αδερφό του, Άνταμ Στάλινγκς, να δηλώνει στο Bloomberg: «Με εξοργίζει απόλυτα. Γιατί δεν ελέγξατε τον αδερφό μου;».

Κέβιν Πόλσον (40 ετών): Λοχαγός της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας του Μέριλαντ και αξιωματικός επιχειρήσεων κυβερνοεπιθέσεων, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του στις 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η αδερφή του στο Baltimore Banner, εργαζόταν τακτικά 16 ώρες την ημέρα σε αυστηρά ασφαλισμένα δωμάτια χωρίς παράθυρα, γνωστά ως εγκαταστάσεις ευαίσθητων πληροφοριών σε διαμερίσματα (SCIF), όπου απαγορεύονται τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μιλήσουν σε κανέναν για τη δουλειά τους, συνθήκες που διαταράσσουν τον κιρκάδιο ρυθμό και επιδεινώνουν την κατάθλιψη.

Η παρέμβαση του Κογκρέσου και το ιστορικό προηγούμενο

Οι θάνατοι έφεραν στο μικροσκόπιο τους διαθέσιμους πόρους ψυχικής υγείας για το προσωπικό κρίσιμων επιχειρήσεων πληροφοριών και κυβερνοχώρου. Μια δικομματική ομάδα βουλευτών της Υποεπιτροπής Κυβερνοχώρου, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Καινοτομίας της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησε χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας στο Φορτ Μιντ.

«Μία απώλεια ζωής είναι πάρα πολλές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και όλοι στην NSA και την Κυβερνοδιοίκηση έχουν την πλήρη υποστήριξη ψυχικής υγείας και τους πόρους που χρειάζονται, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια τραγωδία», ανέφεραν τα μέλη της υποεπιτροπής σε επιστολή τους τον περασμένο μήνα.

Οι ανησυχίες για τις αυτοκτονίες στη συγκεκριμένη βάση χρονολογούνται εδώ και πάνω από μία δεκαετία, καθώς, σύμφωνα με το Stars and Stripes, το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των στρατιωτικών στο Φορτ Μιντ ήταν έξι φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της πολιτείας του Μέριλαντ το 2012.