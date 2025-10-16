Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι «εξετάζει» το ενδεχόμενο να διατάξει τον στρατό του να εξαπολύσει πλήγματα στο «έδαφος» εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, έπειτα από σειρά επιχειρήσεων που έβαλαν στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν διακινητές στην Καραϊβική, στα ανοικτά των ακτών του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά εξετάζουμε το έδαφος επί του παρόντος, επειδή ελέγχουμε πολύ καλά τη θάλασσα», απάντησε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σε ερώτηση δημοσιογράφου για ενδεχόμενα χερσαία πλήγματα.

Πάντως απέφυγε να επιβεβαιώσει πληροφορίες της εφημερίδας New York Times κατά τις οποίες έδωσε μυστικά έγκριση στη CIA να διεξαγάγει μυστικά επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείς αν έδωσε στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας εντολή να «εξουδετερώσει» τον ηγέτη της Βενεζουέλας. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία ερώτηση, αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τρίτη ότι έξι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε νέο αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πλεούμενου στα ανοικτά της Βενεζουέλας· επρόκειτο για το πέμπτο γνωστό τέτοιο πλήγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα αυτά, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, χωράει συζήτηση και προκαλεί αντεγκλήσεις.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά και έχουν αναπτύξει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αρμάδα οκτώ πολεμικών πλοίων και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ουσιών.

Το Καράκας διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες και, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και κινητοποίησε εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.

Μαδούρο: «Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA» χθες Τετάρτη, σε ομιλία του με φόντο την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική. Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ. Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο, μερικές ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.