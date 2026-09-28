Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πρόθυμος να άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν και να αποδεσμεύσει τα δεσμευμένα κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση «συγκεκριμένης προόδου» όσον αφορά τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN τη Δευτέρα (28/9), ενώ οι μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν τις δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν «θετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών», ανέφερε ο αξιωματούχος, αν και επισήμανε ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία αν δεν επιλυθούν τα πυρηνικά ζητήματα. Ο Τραμπ απέρριψε το Σάββατο την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Την Κυριακή, ο Ντ. Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι αναμένει να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ηγούνται των συνομιλιών από την πλευρά των ΗΠΑ.

«Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ», δήλωσε ο Πρόεδρος. «Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε αποδεχτεί πριν από ένα χρόνο. Υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ιράν έχει δείξει ευελιξία στα πυρηνικά ζητήματα, ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή (27/9), στον Τζέικ Τάπερ του CNN, ότι ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση, επειδή δεν πίστευε ότι το Ιράν διαπραγματευόταν με καλή πίστη, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι η Τεχεράνη «ζητούσε τα πάντα εκ των προτέρων».

«Το συμπέρασμα είναι ότι ζητούσαν τα πάντα εκ των προτέρων, με την υπόσχεση ότι στη συνέχεια θα ξεκινούσαν συζητήσεις», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στην εκπομπή «State of the Union».

Ο Μάικ Γουόλτς δήλωσε αργότερα στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι «είναι κάπως λογικό» ο Τραμπ να μην έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ιρανική πρόταση. Απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ως «μία αρκετά κυνική προσπάθεια να βάλουν κάτι στο τραπέζι που ήξεραν ότι ήταν απαράδεκτο».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε τον ισχυρισμό του Μάικ Γουόλτς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιφυλακτικές απέναντι στις υποσχέσεις του Ιράν, δεδομένου ότι η χώρα παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, πυροβολώντας εμπορικά πλοία.

ΠΗΓΗ: cnn.com