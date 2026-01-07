Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και «η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού για την προώθηση του στόχου είναι πάντα μια επιλογή», ​​όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (6/1/2026).

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας να προειδοποιούν την Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω από την πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

U.S. President Donald J. Trump and his team are discussing a range of options – including potential military force – to acquire Greenland, clearly stating that the territory is a “National Security Priority” of the United States, the White House said in a statement to Reuters. — OSINTdefender (@sentdefender) January 6, 2026

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται: Η αγορά της Γροιλανδίας, ή η σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης (compact of free association) με το νησί.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντός της τρέχουσας προεδρικής του θητείας, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα «δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», παρά τις έντονες αντιδράσεις από πολλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ.

Άμεση αντίδραση από Γροιλανδία και Δανία

Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε η Βίβιαν Μότζφελντ.

Από την πλευρά της η Δανία, αντέδρασε επίσης άμεσα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν ζήτησε επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη συμμετοχή της Δανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ευχαρίστησε δημόσια διεθνείς ηγέτες για τη στήριξή τους. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί μαζικής παρουσίας κινεζικών και ρωσικών πλοίων γύρω από τη Γροιλανδία.

Η τέταρτη απόπειρα αγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία, λόγω της στρατηγικής της θέσης στην Αρκτική και της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής στο παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός διπλωματικού επεισοδίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, θα επιχειρήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ να αγοράσει την Γροιλανδία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει επίσημα άλλες τρεις φορές κατά το παρελθόν να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Και τις τρεις, η απάντηση ήταν αρνητική.

1. 1867 – Η πρώτη απόπειρα μετά την αγορά της Αλάσκας

Λίγο μετά την αγορά της Αλάσκας από τη Ρωσία, επί προεδρίας Άντριου Τζόνσον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέτασε σοβαρά την ιδέα απόκτησης και της Γροιλανδίας (μαζί με την Ισλανδία). Η λογική ήταν στρατηγική και εμπορική. Δεν υποβλήθηκε ποτέ επίσημη προσφορά στη Δανία. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε σιωπηρά. Θεωρείται ημιεπίσημη απόπειρα, αλλά καταγεγραμμένη.

2. 1946 – Η επίσημη προσφορά επί Χάρι Τρούμαν

Η πρώτη καθαρά επίσημη απόπειρα, αγοράς της Γροιλανδίας έλαβε χώρα επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, όταν οι ΗΠΑ προσέφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στη Δανία, θεωρώντας τη Γροιλανδία κρίσιμη για την άμυνα του Ατλαντικού και της Αρκτικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Η Δανία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, αλλά επέτρεψε τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη βάση της Θούλης. Η αμερικανική βάση, λειτουργεί από το 1951 και αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα της παρουσίας των ΗΠΑ, με την παραχώρηση της έκτασης από τη Δανία. Αυτή ήταν η πιο σαφής και τεκμηριωμένη απόπειρα αγοράς της νήσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

3. 2019 – Η απόπειρα Τραμπ και η ρήξη

Κατά την πρώτη του θητεία, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε δημοσίως το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας. Η πρόταση παρουσιάστηκε αρχικά ως «στρατηγική συζήτηση». Η Δανία απάντησε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Ο Τραμπ αντέδρασε, ακυρώνοντας προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη. Δεν υπήρξε επίσημη προσφορά χρημάτων, αλλά ήταν πολιτικά σαφής και δημόσια διατυπωμένη απόπειρα.