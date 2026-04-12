Η κόντρα Τουρκίας Ισραήλ κλιμακώνεται με τα ισραηλινά ΜΜΕ να γράφουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε το Μεγάλο Σάββατο ότι εάν δεν διεξάγονταν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στη Ριζούντα δήλωσε: «Την ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του».

Ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε ότι: «Όπως μπήκαμε στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα».

Υπενθυμίζουμε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το Μεγάλο Σάββατο άσκησε έντονη κριτική στον Ερντογάν, λέγοντας πως «Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους βοηθά και σφαγιάζει τους Κούρδους πολίτες του».

Από την πλευρά της, η Τουρκία επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, λέγοντας: «Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχει ηθικές αξίες ή νομιμότητα να κηρύξει σε κανέναν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι Εισαγγελείς φέρονται να απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης συνολικά.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος έκρινε ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου δεν δείχνουν παρά την «δυσαρέσκεια» και την «ενοχή» του, ενώ ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ότι έκανε λόγο για «παράλογη» και «ανυπόστατη» τοποθέτηση.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιτέθηκε επίσης φραστικά στον πρόεδρο της Τουρκίας μέσω X.

Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 11, 2026

Ο Ερντογάν, που αποδείχτηκε «χάρτινος τίγρης» αφού «δεν αντέδρασε στις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της τουρκικής επικράτειας», καταφεύγει «στον αντισημιτισμό» και «σε δίκες-παρωδίες στην Τουρκία εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών του Ισραήλ», υποστήριξε.

«Πόσο μεγάλος παραλογισμός. Μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που σφάγιασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ -το οποίο αμύνεται έναντι των συμμάχων του της Χαμάς- για γενοκτονία», συνέχισε ο υπουργός, προσθέτοντας δηκτικά πως «καλύτερα θα έκανε» αν «σιωπούσε».