Νταλίκα κατέληξε να κρέμεται από μια γέφυρα στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ, αφότου συγκρούστηκε με μια σειρά από άλλα οχήματα. Ο οδηγός του οχήματος διασώθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη στη γέφυρα Clark Memorial Bridge, μεταξύ της νότιας Ιντιάνα και του Λούισβιλ του Κεντάκι.

Ένας διασώστης απωθήθηκε από έναν γερανό μέχρι την καμπίνα του φορτηγού, όπου ένας οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα. Το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός διασώθηκε και ανασύρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας του Λούισβιλ δήλωσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης που είχε το φορτηγό με πολλά άλλα οχήματα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι εργάζονταν για να απομακρύνουν το φορτηγό, να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις ασφαλείας και να ανοίξουν ξανά τη γέφυρα.

SEE IT: At around noon on Friday, a semi truck was found dangling off the edge of the Second Street Bridge, according to the Louisville Fire Department in Kentucky.

The driver of the semi truck was inside the dangling truck for about 40 minutes before she was safely rescued. pic.twitter.com/hriZdMOm6A

— ABC News (@ABC) March 1, 2024