Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να ταξιδέψει την Πέμπτη στο Νταβός για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στις ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα, όπου θα έχουν επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κεντρικό ζήτημα και στις δύο συναντήσεις θα είναι το 20-σήμειο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον έχει σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, ενώ αντίθετα οι συζητήσεις με τη ρωσική πλευρά παραμένουν στάσιμες. Η Ρωσία δεν έχει απορρίψει δημοσίως το σχέδιο, αλλά οι δημόσιες δηλώσεις του Πούτιν φανερώνουν επιφυλακτικότητα, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησε τον Λευκό Οίκο να μην προχωρήσει αυτή την εβδομάδα σε υπογραφή του «σχεδίου ευημερίας» για την Ουκρανία στο Νταβός.

Τη συνάντηση με τον Ζελένσκι επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Φόρουμ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνίας. «Πιστεύω ότι η Ρωσία θέλει να φτάσουμε σε συμφωνία, όπως και η Ουκρανία. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε πιο αυστηρό τόνο, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και, αν δεν το κάνουν, είναι ανόητοι. Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν, αλλά αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, και αυτό δεν αξίζει».

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι εκείνος και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα την Πέμπτη για επαφές με τον Πούτιν, μια πληροφορία που αργότερα επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Με πληροφορίες από: Reuters