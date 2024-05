Οργισμένος εμφανίστηκε ο διάσημος ηθοποιός και είδωλο του παγκόσμιου κινηματογράφου Ρόμπερτ Ντε Νίρο με αφορμή την καταδίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και για τις 34 κατηγορίες στην ποινική δίκη με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Ενώ οι δημοσιογράφοι περίμεναν την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης και υποστηρικτές του Τραμπ διαδήλωναν υπέρ του, εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του.

Αφού «στόλισε» με… κοσμητικά επίθετα τον Ντόναλντ Τραμπ αποκαλώντας τον «τρελό» δέχθηκε φραστική επίθεση από τους υποστηρικτές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ο ηθοποιός δεν δίστασε και αντιπαρατέθηκε έντονα μαζί τους επαναλαμβάνοντας ότι ο μεν πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ένας τύραννος και τίποτα άλλο», ενώ αποκάλεσε «γκάνγκστερς» τους υποστηρικτές του που έβριζαν τον ηθοποιό. «Δεν καταλαβαίνετε ότι ο Τραμπ θέλει να σπείρει το απόλυτο χάος, το οποίο το έχει καταφέρει εν τέλει…Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά μάλλον θέλω να σας τρομάξω.

Αν αυτός επιστρέψει στον Λευκό Οίκο θα χάσουμε όλες τις κεκτημένες ελευθερίες που θεωρούμε δεδομένες ακόμη και τις εκλογές. Αυτός δεν θα φύγει ποτέ», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

WOW! MAGA is absolutely losing their mind after Robert DeNiro verbally tussled with Trump Supporters outside the courthouse in New York City.

