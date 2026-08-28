Μία πρωτοφανή και ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία έζησε μια οικογένεια στο βορειοανατολικό Χιούστον του Τέξας στις 24 Αυγούστου, όταν διαπίστωσε πως ο ντελιβεράς που τους παρέδωσε το φαγητό δε φορούσε απολύτως κανένα ρούχο.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Κιάντε Μάτλοκ, την ώρα που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια με την κόρη του, έλαβε τη σχετική ειδοποίηση στο κινητό του για την άφιξη της παραγγελίας. Ελέγχοντας την κάμερα ασφαλείας από το κουδούνι της εξώπορτας, έμεινε άναυδος βλέποντας τον διανομέα της DoorDash να αφήνει τη σακούλα στο κατώφλι εντελώς γυμνός και να αποχωρεί ήρεμος.

Παρότι ο Μάτλοκ χρησιμοποιεί τακτικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή delivery, το απρόσμενο αυτό περιστατικό τον ώθησε να πετάξει το φαγητό και να επικοινωνήσει αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία του επέστρεψε το αντίτιμο της παραγγελίας.

Η DoorDash αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του οδηγού ως χυδαία και παντελώς απαράδεκτη.

Η εταιρεία προχώρησε στη μόνιμη διαγραφή του συγκεκριμένου διανομέα από την πλατφόρμα της, ξεκαθαρίζοντας πως επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Παράλληλα, δήλωσε τη διαθεσιμότητά της να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές για οποιαδήποτε έρευνα, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να αναφέρουν αμέσως κάθε περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.