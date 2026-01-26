Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες κάλεσε χθες Κυριακή τις ΗΠΑ να πάψουν να αναμιγνύονται στα πολιτικά πράγματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, την οποία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ωστόσο διαμηνύσει πως εννοεί να κυβερνά εξ αποστάσεως, υπαγορεύοντας αποφάσεις.

«Φτάνει με τις διαταγές της Ουάσινγκτον σε πολιτικούς στη Βενεζουέλα. Είναι οι πολιτικοί στη Βενεζουέλα αυτοί που θα επιλύσουν τις διαφορές μας και τις εσωτερικές συγκρούσεις μας. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», ανέφερε η κυρία Ροντρίγκες σε μήνυμα που απηύθυνε σε εργαζόμενους στον τομέα του πετρελαίου στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).

«Έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε αυτή τη δημοκρατία το ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή αρχηγός του κράτους την 5η Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε θεαματική επιχείρηση στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας. Μετά την επιχείρηση αυτή, ο Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσινγκτον εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Έκτοτε, υπό αμερικανική πίεση, υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως για τους υδρογονάνθρακες, αποφυλάκισε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος–χωρίς να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία–ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να απευθύνει πρόσκληση στην Ροντρίγκες να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή της με τον Τραμπ και τα επαινετικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου γι’ αυτήν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP