Μια πρωτοφανής τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν η πτήση 4345 της Frontier Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες χτύπησε έναν πεζό κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το θύμα είχε παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας του αεροδρομίου, μόλις δύο λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το Airbus A321 βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης υψηλής ταχύτητας (περίπου 127 κόμβοι), όταν οι πιλότοι αντιλήφθηκαν έναν άνθρωπο να διασχίζει τον διάδρομο 17L. Παρά την προσπάθεια ακινητοποίησης, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Σε ηχητικό ντοκουμέντο από τον πύργο ελέγχου, ο πιλότος ακούγεται να αναφέρει σε κατάσταση σοκ: «Σταματάμε στον διάδρομο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Έχουμε φωτιά στον κινητήρα», όπως γράφει η New York Post.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο κυβερνήτης ενημέρωσε για την ύπαρξη καπνού στο εσωτερικό της καμπίνας, δίνοντας εντολή για άμεση εκκένωση του αεροσκάφους μέσω της αναδιπλούμενης τσουλήθρας έκτακτης ανάγκης.

Σοκαριστικά βίντεο από την καμπίνα

Νέα βίντεο που τραβήχτηκαν από επιβάτες και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή του χτυπήματος, η οποία συνοδεύεται από έναν εκκωφαντικό θόρυβο και κραυγές αγωνίας.

Σε άλλες εικόνες φαίνεται καπνός να γεμίζει την καμπίνα, ενώ φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την εκκένωση δείχνουν ίχνη αίματος και σοβαρές ζημιές στον έναν κινητήρα του αεροπλάνου.

Ο επιβάτης Jacob Athens περιέγραψε την εμπειρία του δηλώνοντας: «Καθώς απογειωνόμασταν, ο κινητήρας εξερράγη. Υπήρχε τόσος καπνός που δεν βλέπαμε ούτε σε απόσταση ενός ποδιού μπροστά μας».

Από τους 224 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος, 12 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, ενώ 5 από αυτά μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Το άτομο που χτυπήθηκε από το αεροσκάφος ανασύρθηκε νεκρό. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θανών δεν ήταν υπάλληλος του αεροδρομίου, αλλά «εισβολέας» που σκαρφάλωσε τον εξωτερικό φράχτη και παραμένει μυστήριο το πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά και για το πώς παραβιάστηκε η ασφάλεια του αεροδρομίου. Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean Duffy, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας, τονίζοντας ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί στα κενά που επέτρεψαν στον άνδρα να φτάσει στον ενεργό διάδρομο απογείωσης.

Η αεροπορική εταιρεία Frontier Airlines εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός, ενώ επιβεβαίωσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.