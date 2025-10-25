O ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντιμιτρίεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναντήσεις, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, τονίζοντας ότι Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται κοντά σε διπλωματική λύση, και ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν πιθανώς θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται στην πραγματικότητα αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση. Είναι μια μεγάλη κίνηση από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να δεχθεί το πάγωμα του μετώπου», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στην εκπομπή «The Lead with Jake Tapper» του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν ότι η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει εντελώς, οπότε στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση που μπορεί να επιτευχθεί», πρόσθεσε.

«Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία»

Στη συνέχεια ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε επίσης χθες Παρασκευή (24/10) ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε στην εκπομπή του Fox News.

Συμμαχία των προθύμων – Συνεχίζουν τη στήριξη στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή την ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα, και την εξασφάλιση κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της χώρας, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών της Συμμαχίας των Προθύμων, που συνεδρίασαν χθες στο Λονδίνο.

O Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την παροχή πυραύλων Αστέρ, και αεροσκαφών Μιράζ στο Κίεβο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται το ενδεχόμενο παροχής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε και πάλι κυρώσεις εναντίον όλων των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών αλλά και πυραύλους Τόμαχοκ, αίτημα στο οποίο συνηγόρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε επίσης ότι θα πρέπει να ξεπαγώσουν γρήγορα τα ρωσικά κεφάλαια για τη στήριξη του Κιέβου, με την πρωθυπουργό της Δανίας να ζητάει αυτό να γίνει έως τα Χριστούγεννα. Οι αποφάσεις έρχονται 24 ώρες μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και αποφασίστηκε νέο πακέτο μέτρων εναντίον της Μόσχας.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ