Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, εκ των κορυφαίων αξιωματούχων του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε το ταξίδι των απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη». Πρόκειται για την πρώτη αποτίμηση αξιωματούχου του Κρεμλίνου μετά την τρίωρη συνάντηση που είχε η αμερικανική αντιπροσωπεία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρησή τους από τη Μόσχα.