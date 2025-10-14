Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία κάνει κακό στις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και τα κέρδη τους επηρεάζονται από την αβεβαιότητα που δημιουργεί η επιθετικότητα της Μόσχας, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλώντας στο American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι το 2023 τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ΗΠΑ στην Ευρώπη ήταν αξίας περίπου 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή αντιστοιχούσαν περίπου στο 64% όλων των ξένων περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών εταιρειών παγκοσμίως. Οι πωλήσεις από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές των αμερικανικών εταιρειών ανήλθαν σε 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Για τα εταιρικά συμφέροντα των ΗΠΑ, η Ευρώπη – ως αγορά, ως πλήθος περιουσιακών στοιχείων και ως κρίσιμος κρίκος στις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού – είναι απλώς πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις σε ομιλία του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 ως απειλή για την ασφάλειά της και έχει εντείνει σημαντικά τις αμυντικές της προσπάθειες για να αποτρέψει μια πιθανή ρωσική επίθεση.

«Η επιθετικότητα του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, οι απειλές του, οι βάναυσες επιθέσεις του με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed εναντίον αμάχων, οι υβριδικές επιθέσεις του σε κρίσιμες υποδομές και ούτω καθεξής, δεν είναι μόνο αποτρόπαια εγκλήματα και ηθική βλάβη, αλλά κάνουν κακό στις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

«Ως πηγή βαθιάς αβεβαιότητας, επηρεάζουν τελικά τα καθαρά κέρδη. Αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να έχουν κατά νου οι υπεύθυνοι χάραξης εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», είπε.

Τα σχόλια του Ντομπρόβσκις γίνονται καθώς η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω της επιβολής περισσότερων κυρώσεων, οι οποίες να είναι ανάλογες με τις κυρώσεις που έχει ήδη επιβάλει η ΕΕ στη Μόσχα μέσω των 18 πακέτων μέτρων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης βρίσκεται υπό προετοιμασία.