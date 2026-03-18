Παρά τις διεθνείς κυρώσεις, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στη Γερμανία και μάλιστα νόμιμα, αποκαλύπτει το ARD στην εκπομπή ντοκιμαντέρ Report Mainz και κάνει λόγο για έλλειμα της χώρας στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο Ιρανός δημοσιογράφος Φαριμπόζ Καλανταρί, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, ερευνά εδώ και καιρό τη διαφθορά της ελίτ της χώρας του. Στο Ιράν υπέστη διώξεις, ενώ καταδικάστηκε σε πολλά χρόνια φυλάκισης και μαστιγώθηκε. Διέφυγε το 2019. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του στην εκπομπή, πρόσφατα έλαβε ένα φωνητικό μήνυμα από κάποιον που βρίσκεται κοντά στο καθεστώς: «με απείλησαν ότι θα με εντοπίσουν ακόμη και στην εξορία, θα με απαγάγουν και θα με παραδώσουν στους Φρουρούς της Επανάστασης», του είπε ο άνδρας που του τηλεφώνησε. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνούσε ήταν και ο Αλί Αλιακμπάρ Ανζαρί, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων του εμπορικού κέντρου Bero στο Ομπερχάουζεν, αλλά και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, του ξενοδοχείου Hilton στην Φρανκφούρτη. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ανζαρί διατηρεί στενή επαφή με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Μου είπαν πολλές φορές για μια μαύρη Mercedes με κυβερνητικές πινακίδες κυκλοφορίας και φιμέ τζάμια που έφθανε στο γραφείο του Αλί Ανζαρί στο Λονδίνο μία φορά την εβδομάδα. Τουλάχιστον σε μία από αυτές τις περιπτώσεις εκτιμάται ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε ο Χαμενεΐ», δήλωσε ο Καλανταρί.

Πέρυσι οι βρετανικές αρχές συμπεριέλαβαν τον Αλί Ανζαρί στον κατάλογο με τις κυρώσεις σε βάρος ατόμων που παρέχουν οικονομική υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάσταση. Όταν η εκπομπή επικοινώνησε με τον Ιρανό επιχειρηματία, ο δικηγόρος του απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους Φρουρούς της Επανάστασης και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και δήλωσε ότι ο πελάτης του σκοπεύει να προσβάλει την απόφαση για την ταξινόμησή του στον βρετανικό κατάλογο κυρώσεων.

Ο Αλί Ανζαρί πάντως, επισημαίνεται στο ντοκιμαντέρ του ARD, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ, η οποία υιοθέτησε σκληρότερη στάση έναντι Ιρανών ιδιωτών μόνο μετά τον Σεπτέμβριο του 2025, με αποτέλεσμα τα στοιχεία της να μην έχουν ακόμη ενημερωθεί πλήρως.

Οι ρεπόρτερ της εκπομπής συναντήθηκαν επίσης εμπιστευτικά με έναν επιχειρηματία, ο οποίος γνωρίζει καλά τα κενά του συστήματος και εδώ και καιρό διευκολύνει επιχειρηματικές συναλλαγές Ιρανών στη Γερμανία. «Η Γερμανία είναι ένας από τους σημαντικότερους κόμβους του Ιράν παγκοσμίως. Οι συναλλαγές φαίνονται νόμιμες, γεγονός το οποίο τις καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμες για το ιρανικό καθεστώς. Στην πραγματικότητα αφορούν μετατόπιση κεφαλαίων υπέρ των μουλάδων της Τεχεράνης και συνήθως περνούν απαρατήρητες από τις γερμανικές αρχές», αναφέρει ο επιχειρηματίας.

«Το ιρανικό καθεστώς δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια», συνεχίζει το ρεπορτάζ και φέρνει ως παράδειγμα την IFIC Holding AG, γερμανική θυγατρική της ιρανικής κρατικής επενδυτικής εταιρείας, με έδρα στο Ντίσελντορφ. Σε αυτήν φαίνεται μάλιστα να συμμετέχει έμπορος χάλυβα και μηχανημάτων, έμμεσα υπαγόμενος στο ιρανικό υπουργείο Ορυχείων. Οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει εδώ και καιρό αυτές τις εταιρείες στον κατάλογο κυρώσεων τους – σε αντίθεση με την ΕΕ. Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Μάθιου Λεβίτ δηλώνει στην εκπομπή ότι «στην Ευρώπη επικρατούσε η αντίληψη ότι το Ιράν ήταν μια χώρα σαν όλες τις άλλες. Αυτό ήταν, για να το θέσω ήπια, αφελές», δηλώνει.

«Το χρηματοοικονομικό δίκτυο των μουλάδων πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά. Πυροβολούμε μαζικά τους εαυτούς μας στο πόδι, αν απλώς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν», τονίζει ο ιρανικής καταγωγής πρώην αρχηγός των Πρασίνων Ομίντ Νουριπούρ και ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει τώρα δράση και να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν μόνο για να προκαλέσουν χάος στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ