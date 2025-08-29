Χιλιάδες άνθρωποι οπλισμένοι με ντομάτες πήραν μέρος και φέτος στο Φεστιβάλ «La Tomatina» της Ισπανίας.

Σύμφωνα με gulfnews.com, πρόκειται για ένα «πόλεμο» με ντομάτες που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη της Μπουνόλ κοντά στη Βαλένθια, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Φέτος, περισσότεροι από 120 τόνοι ώριμης ντομάτας πετάχτηκαν στους δρόμους για την εκδήλωση που είχε διάρκεια μία ώρα, καθώς περίπου 22.000 επισκέπτες από την Ισπανία και όλο τον κόσμο πέταξαν ο ένας στον άλλον ντομάτες με μπόλικο πολτό. Οι ντυμένοι στα λευκά συμμετέχοντες έβαψαν πολύ γρήγορα τους δρόμους κόκκινους.

Παράδοση 80 ετών

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ Τοματίνα, η γιορτή έχει τις ρίζες της σε έναν καυγά που ξέσπασε το 1945.

Μια ομάδα εφήβων, που προσπαθούσαν να δουν από κοντά μια παρέλαση, έριξε κάτω έναν από τους συμμετέχοντες. Τότε πολλοί παριστάμενοι άρπαξαν ντομάτες από έναν κοντινό πάγκο και τις χρησιμοποίησαν ως αυτοσχέδια πυρομαχικά, μέχρι που παρενέβη η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη.

Την επόμενη χρονιά νέοι του χωριού έκαναν «αναπαράσταση» της μάχης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς έφεραν τις δικές τους ντομάτες. Τη δεκαετία του 1950, υπό τον δικτάτορα Φράνκο, η εκδήλωση απαγορεύτηκε για μερικά χρόνια αλλά ξανάρχισε το 1959, αφού τέθηκαν ορισμένοι κανόνες.

Η επιτυχία της γιορτής έχει εμπνεύσει παρόμοιες εκδηλώσεις στην Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.