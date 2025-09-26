Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ «πιάστηκαν» από τηλεοπτικά συνεργεία να έχουν μια έντονη συζήτηση ενώ βρίσκονταν μέσα στο Marine One (ένα από τα προεδρικά αεροσκάφη), με τον Αμερικανό πρόεδρο να κουνάει έντονα το δάχτυλό του προς τη σύζυγό του και την πρώτη κυρία να αντιδρά κουνώντας το κεφάλι της.

Η σκηνή καταγράφηκε την Τετάρτη 24/9 το βράδυ, καθώς το ζευγάρι επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σε ένα σημείο, ο 79χρονος πρόεδρος δείχνει με το δάχτυλό του τη Μελάνια, καθώς το ζευγάρι συνεχίζει τη συζήτησή του καθισμένο το ένα απέναντι από το άλλο εντός του προεδρικού αεροσκάφους.

Το γεγονός θύμισε την αντίστοιχη σκηνή μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, όταν είχαν επισκεφτεί το Βιετνάμ. Σε εκείνο το… συζυγικό επεισόδιο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο βίντεο που τραβήχτηκε στον διάδρομο προσγείωσης, είχε καταγραφεί η Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει τον Μακρόν μέσω μιας έντονης συζήτησης, λίγο πριν βγουν από το προεδρικό αεροσκάφος.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ – όπως είχαν δημοσιεύσει δημοσιογραφικά μέσα, είχε προσφερθεί να δώσει στον Γάλλο πρόεδρο συμβουλές διαχείρισης… συζυγικών κρίσεων.