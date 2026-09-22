Σε στάση αναμονής βρίσκονται τα δίκτυα CNN και MS NOW, καθώς και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico, ενόψει της επικείμενης ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη (23/9) για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τους απαγορεύσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο. Παρά τον αποκλεισμό, εκπρόσωποι των τριών μέσων κάλυψαν κανονικά τη δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας χρήση των διαπιστεύσεων που τους παρείχε ο ίδιος ο Οργανισμός.

Φτάνοντας στο κτήριο του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του βλέποντας τους δημοσιογράφους, δηλώνοντας έκπληκτος που το CNN βρισκόταν εκεί για να καλύψει την παρουσία του, ενώ υποστήριξε πως οι ίδιοι είχαν δεσμευτεί στο παρελθόν ότι δεν θα ασχολούνταν μαζί του.

Q: On the press issue, if the district court decides against you, will you let the 3 media outlets back in? TRUMP: This is a judge who’s very been not a particularly fair judge. News is fake. (The judge in question was appointed by Trump!) pic.twitter.com/hR5rmterGa — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

Η δικαστική μάχη και η πιθανότητα υποχώρησης

Σε ερωτήσεις για το αν θα συμμορφωθεί σε περίπτωση που η δικαιοσύνη κρίνει παράνομο το «μπλόκο», ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει εκ νέου την πρόσβαση στους δημοσιογράφους των τριών μέσων. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αμεροληψία του αρμόδιου δικαστή -τον οποίο ο ίδιος είχε διορίσει- επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και υποστηρίζοντας το δικαίωμα της κυβέρνησης να αντιμετωπίζει τις ανακριβείς ειδήσεις.

Το χρονικό της απαγόρευσης και η προσφυγή

Η κρίση ξέσπασε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social τον αποκλεισμό των τριών οργανισμών, κατηγορώντας τους για αναμετάδοση ψευδών ειδήσεων και μυθοπλασιών κατά την κάλυψη των δραστηριοτήτων της προεδρίας.

Αντιδρώντας άμεσα, τα θιγόμενα ΜΜΕ κατέθεσαν προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον κατά του προέδρου και στελεχών της διοίκησής του. Στην προσφυγή τους ζητούν την έκδοση προσωρινής διαταγής που θα ακυρώνει την απαγόρευση, καταγγέλλοντας ευθεία παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Η απόφαση αναμένεται μετά την ακρόαση ενώπιον του περιφερειακού δικαστή Τίμοθι Κέλι.