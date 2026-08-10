Αποστομωτική απάντηση στην Τεχεράνη έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αίτημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πολεμικές αποζημιώσεις από τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν οφείλει να καταβάλει αποζημιώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα θύματα της τρομοκρατίας, των εκρηκτικών μηχανισμών, της επίθεσης στο αντιτορπιλικό USS Cole, αλλά και για τις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές των τελευταίων δεκαετιών.

Απαιτήσεις για το USS Cole, τον Σολεϊμανί και τους Αμερικανούς στρατιώτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν είναι εκείνο που οφείλει να καταβάλει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ για «όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» μέσω αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και στρατιωτικών συγκρούσεων.

Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στη θανατηφόρα βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου 2000 κατά του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Cole σε λιμάνι της Υεμένης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 17 Αμερικανούς ναύτες και τραυμάτισε περισσότερους από 30.

Παρά το γεγονός ότι το FBI έχει αποδώσει την ευθύνη για το συγκεκριμένο χτύπημα στην Αλ Κάιντα, ο Τραμπ συμπεριέλαβε τα θύματά του στις ιρανικές ευθύνες, συνδέοντάς τες με τη δράση της ηγεσίας του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί.

«Αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών διαδηλωτών»

Παράλληλα, ο Τραμπ απαίτησε να αποζημιωθούν οι οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις.

Όπως σημείωσε, μόνο τους τελευταίους πέντε μήνες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι στις εσωτερικές αναταραχές, τις χειρότερες που έχει βιώσει η χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Βλέπω ότι οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που τους προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ), παρόλο που δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας! Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή τώρα απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες στους δρόμους και σε πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διάσημοι, όπως αρχικά ηγήθηκε ο στρατηγός Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole, και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να το θέσουν αυτό σταθερά σε οποιεσδήποτε, και σε όλες, τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».