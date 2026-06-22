Σε μια ασυνήθιστη ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τον επίσημο εορτασμό της Γιορτής του Πατέρα.

Ο 80χρονος Αμερικανός ηγέτης δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας ντυμένης στα μαύρα, συνοδεύοντάς την με τη λακωνική φράση: «Σπουδαία κόρη. Τιμή μου!!! Πρόεδρος DJT».

Great daughter. My Honor!!! President DJT ( TS: Jun 20 2026, 9:55 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/6WMmIY1a1L — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως ερωτηματικά, καθώς ο Τραμπ έχει πέντε αναγνωρισμένα παιδιά με τρεις διαφορετικές μητέρες, τον Έρικ, την Ιβάνκα, τον Ντόναλντ Τζούνιορ, την Τίφανι και τον Μπάρον και καμία από τις κόρες του δεν εικονίζεται στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Ταυτοποίηση από τους «ντετέκτιβ» του διαδικτύου και θεωρίες για τη δεκαετία του ’90

Παρά την έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης από τον Λευκό Οίκο, οι χρήστες της πλατφόρμας X δεν άργησαν να αναγνωρίσουν τη γυναίκα της φωτογραφίας.

Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για τη Μάργκο Κατσιματίδη, σύζυγο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και ισχυρού πολιτικού συμμάχου του Τραμπ, Τζον Κατσιματίδη.

He was likely commenting about the woman’s daughter… one of his big supporters. 👇🏼 https://t.co/iMJkicw8rk — ꧁ C a r o l i n a ꧂ (@CarolinaOuest) June 21, 2026

Σύμφωνα με την dailymail, πολλοί αναλυτές και χρήστες εικάζουν ότι η λήψη έχει πραγματοποιηθεί στο Καμπ Ντέιβιντ και χρονολογείται πίσω στη δεκαετία του 1990, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της προεδρίας Κλίντον.

Η αναντιστοιχία της εικόνας με το κείμενο έδωσε άμεσα τροφή στους επικριτές του Προέδρου, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν λόγο για «πνευματική εξασθένηση» και «σημάδια άνοιας».

Χαρακτηριστικά χρήστης του X αναφέρει σε σχόλιό του «Εάν αυτό κοινοποιήθηκε από τον Τραμπ τότε μάλλον βρίσκεται στις τελευταίες του εβδομάδες»

If this is posted by Trump then he entered his last weeks…finally pffffffffffff — John Verwaaijen (@JohnVerwaaijen) June 21, 2026

Κάποιος άλλος σχολιάζει την ανάρτηση γράφοντας: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος;»

Who the Hell is that person?? — Billy (@badbillypratt) June 21, 2026

Ενώ ένας άλλος σημειώνει: «Γιατί ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μάργκο Κασιμάτις πριν από 40 χρόνια;»

Why did Trump post a 40 year old photo of Margo Casimattis? — Spaceman500🇺🇸 (@Space_man500) June 21, 2026

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και το ιατρικό ιστορικό

Από την πλευρά τους, ο Λευκός Οίκος, ο προσωπικός γιατρός του Προέδρου, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτές τις θεωρίες, επιμένοντας ότι βρίσκεται σε άριστη σωματική και πνευματική κατάσταση.

Ο καπετάνιος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και προσωπικός του ιατρός, Σον Μπαρμπαρέλα, σημείωσε στην πρόσφατη αναφορά του ότι ο Τραμπ «παραμένει σε εξαιρετική υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική και νευρολογική λειτουργία».

Ωστόσο, η υγεία του 80χρονου Προέδρου βρίσκεται σταθερά στο μικροσκόπιο της δημοσιότητας, ειδικά μετά τις εξής πρόσφατες καταγραφές.

Κατά τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, εντοπίστηκε μια οδοντωτή μωβ γραμμή στο αριστερό του χέρι.

Ο ίδιος αποδίδει τους αποχρωματισμούς στη λήψη υψηλών δόσεων ασπιρίνης που προκαλεί μώλωπες.

Επιπλέον, πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, η οποία προκαλούσε πρήξιμο στους αστραγάλους, κατάσταση που σύμφωνα με την ιατρική ομάδα παρουσιάζει βελτίωση, ενώ σχετικά με βίντεο που τον δείχνουν να κλείνει τα μάτια του σε επίσημες συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε χαμογελώντας στο New York Magazine πως αυτό συμβαίνει απλώς επειδή οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου είναι «βαρετές μέχρι θανάτου».

Επιστροφή στην κανονικότητα με μήνυμα για την οικονομία

Το επόμενο πρωί ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε με μια απόλυτα τυπική ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα, γραμμένη στο γνώριμο, θριαμβευτικό του ύφος με χρήση κεφαλαίων γραμμάτων:

«Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα! Η χώρα μας τα πάει ΠΕΡΙΦΗΜΑ. Αριθμοί-ρεκόρ σε θέσεις εργασίας και στο Χρηματιστήριο, η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ! Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο, με διαφορά. ΝΙΚΑΜΕ σε όλα τα μέτωπα, ΝΙΚΑΜΕ ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΟΥΣ!!! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».