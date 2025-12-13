Έγγραφο που διέρρευσε φαίνεται να θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πολωνία να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος ενός νέου σχεδίου, με τίτλο «Make Europe Great Again».

Το έγγραφο αυτό φαίνεται πως είναι ένα απόρρητο πλήρες σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας (NSS) που φέρεται να ζητά από τις ΗΠΑ να φέρουν αυτές τις τέσσερις χώρες πιο κοντά στην Αμερική.

Η διαρροή του εγγράφου αυτού έγινε λίγες ημέρες μετά την επίσημη στρατηγική 33 σελίδων που συγκλόνισε την Ευρώπη, υπονοώντας ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστοι.

Σύμφωνα με τη Telegraph, η απόφαση αυτή συνδέεται με τη ρητορική που περιλαμβάνεται στην επίσημη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, όπου η Ευρώπη παρουσιάζεται ως ήπειρος που απειλείται με «πολιτισμική εξαφάνιση», αν δεν περιορίσει τη μετανάστευση και προειδοποιείται ότι, με τις σημερινές τάσεις, θα είναι «αγνώριστη» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Πρόθυμη εμφανίζεται η Ουάσινγκτον να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην αναχαίτιση αυτής της πορείας, στηρίζοντας κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις που κινούνται σε εθνική και όχι ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Η αναφορά που έγινε στην Ιταλία θεωρείται λογική γιατί ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ταυτόχρονα, στενές σχέσεις διατηρεί και με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο έχει στηρίξει και δημόσια.