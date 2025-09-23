Aυτή την ώρα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αναμένεται να αναδείξει την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος» και να καταγγείλει τη διάβρωση της παγκόσμιας τάξης από τους διεθνείς θεσμούς.

Δείτε LIVE την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στον ΟΗΕ