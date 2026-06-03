Άνδρας κρατά ομήρους δύο παιδιά –πιθανόν τα παιδιά του– σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο.

Στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK διαπραγματεύονται με τον δράστη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο ύποπτος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος, και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Κατόπιν κατέφυγε σε πολυκατοικία, όπου πιστεύεται ότι κρατάει ομήρους δύο παιδιά.

Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία του δράστη από γυναίκα, η οποία δεν είναι γνωστό ως αυτό το στάδιο αν σχετίζεται μαζί του ή με τα παιδιά.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK βρίσκονται στο κτίριο και προσπαθούν να διαπραγματευθούν με τον ύποπτο, προκειμένου πριν απ’ όλα να απελευθερωθούν τα παιδιά.

Κατά τις πληροφορίες της Bild, ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας τριών παιδιών.

Φωτογραφία: Bild