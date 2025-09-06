Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση ότι μια 23χρονη Βρετανίδα, η Μία Ο’Μπράιεν από το Λίβερπουλ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στο Ντουμπάι και κρατείται σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, η νεαρή φοιτήτρια νομικής εκτίει την ποινή της στη φυλακή Al-Awir, γνωστή και ως το «Αλκατράζ του Ντουμπάι», λόγω των σκληρών συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό της.

Παλαιότερες αναφορές κάνουν λόγο για βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση και άρνηση χορήγησης φαρμάκων σε κρατουμένους με προβλήματα υγείας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω της μητέρας της, Ντανιέλ ΜακΚέννα, η οποία είχε δημιουργήσει σελίδα στο GoFundMe για την κάλυψη των νομικών εξόδων της κόρης της.

Στο κείμενο της έκκλησης, που εν τέλει αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα λόγω παραβίασης κανονισμών, εξηγούσε ότι η Μία έκανε «ένα ανόητο λάθος», επηρεασμένη από «λάθος παρέες», το οποίο οδήγησε στη σύλληψή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Αν και η οικογένεια δεν έχει αποκαλύψει για ποιο αδίκημα καταδικάστηκε η 23χρονη, οι ισόβιες ποινές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβάλλονται συχνά για σοβαρά εγκλήματα όπως διακίνηση ή κατοχή ναρκωτικών, ανθρωποκτονία, εμπορία ανθρώπων ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Τι συμβαίνει στη φυλακή Al-Awir

Η φυλακή Al-Awir, όπου φέρεται να κρατείται η Μία, φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες κρατούμενους, οι οποίοι χωρίζονται αμέσως μόλις εισέλθουν στο ίδρυμα.

Οι γυναίκες κρατούνται σε μία από τις τέσσερις πτέρυγες του συγκροτήματος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Πρώην κρατούμενοι και συγγενείς εγκλείστων περιγράφουν μια ζοφερή πραγματικότητα, με μαρτυρίες που μιλούν για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, πλήρη απομόνωση, και άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Η υπόθεση της 23χρονης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και ανησυχία στη βρετανική κοινή γνώμη, καθώς και εκκλήσεις για διπλωματική παρέμβαση.