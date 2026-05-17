Το Ντουμπάι άνοιξε την πρώτη παγκοσμίως 24ωρη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, με προσωπικό που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Η παραλία Αλ Μαμζάρ (Al Mamzar), στο βορειοανατολικό άκρο του εμιράτου, άνοιξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για κατοίκους και τουρίστριες. Είναι εξοπλισμένη με περιφράξεις προστασίας, αυστηρούς κανόνες απαγόρευσης για φωτογραφίες και «έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας».

Η παραλία στο Αλ Μαμζάρ άνοιξε αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου ανάπλασης της περιοχής για επέκταση των παραλιών και των υποδομών του Ντουμπάι.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι δήλωσε: «Οι παραλίες του Αλ Μαμζάρ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου παραθαλάσσιων αναπτύξεων, αξίας 3 δισεκατομμυρίων ντιρχάμ (AED / περίπου 610 εκατομμύρια λίρες), στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ανάπτυξης δημόσιων παραλιών του Ντουμπάι».

Αρκετοί προορισμοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) προσφέρουν ήδη παραλίες αποκλειστικά για γυναίκες ή διαθέτουν «ειδικές ημέρες» για γυναίκες. Ωστόσο, η νέα αυτή παραλία είναι η πρώτη που παρέχει πρόσβαση όλο το 24ωρο.

Η παραλία, της οποίας η έκταση αγγίζει τα 125.000 τετραγωνικά μέτρα, θα λειτουργεί με αποκλειστικά γυναικείο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ναυαγοσωστών. Θα διαθέτει επίσης παιδική χαρά, με τα αγόρια κάτω των έξι ετών να επιτρέπεται να εισέλθουν, συνοδευόμενα από έναν γονέα.

Οι πύργοι ελέγχου των ναυαγοσωστών και ένα σύστημα φωτισμού υψηλής τεχνολογίας στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να κολυμπούν όλες τις ώρες της ημέρας.

Ο Δήμος του Ντουμπάι δήλωσε ότι η αυξανόμενη ζήτηση των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει τα επτά εκατομμύρια ετησίως, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης στο Αλ Μαμζάρ.

Ο Μπαντρ Ανουάχι (Badr Anwahi), Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Δημόσιων Εγκαταστάσεων του Δήμου του Ντουμπάι, δήλωσε: «Η παραλία αυτή είναι ένα από τα εμβληματικά στρατηγικά έργα του Δήμου, που στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παράκτιων υποδομών και στον επαναπροσδιορισμό της παραθαλάσσιας εμπειρίας. Το άνοιγμά της αποτελεί ορόσημο για την παροχή δημόσιων παραλιών υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν τη σχεδιαστική αρτιότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ντουμπάι ως κορυφαίου προορισμού για παραθαλάσσιο τουρισμό και εμπειρίες τρόπου ζωής (lifestyle)».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ συμβουλεύει επί του παρόντος την αποφυγή όλων των ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα.

Πηγή: Independent