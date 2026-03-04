Τα όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ενός ξενοδοχείου στο Ντουμπάι περιέγραψε μια τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την ώρα που το Ιράν εξαπέλυε επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Mia Plainer βρισκόταν σε σκάφος το Σάββατο (28/2), όταν ξαφνικά είδε τους πυραύλους να πέφτουν. Τότε, επέστρεψε στο ξενοδοχείο της, το Five Palm Beach Jumeriah, όπου εκείνη και οι άλλοι επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο υπόγειο πάρκινγκ για ασφάλεια.

«Ειλικρινά, ήταν η πιο τρελή εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», είπε η Plainer σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. «Οι άνθρωποι κυριολεκτικά άρπαζαν τις ακριβές τους τσάντες, μάρκας Hermes και Chanel και τις έπαιρναν μαζί τους».

Όπως περιέγραψε η ίδια, παρέμεινε στο υπόγειο καταφύγιο από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί και στη συνέχεια το προσωπικό της έδωσε άδεια να επιστρέψει στο δωμάτιό της.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η αεροπορική άμυνα αντιμετώπισε 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και περισσότερα από 540 ιρανικά drones σε διάστημα δύο ημερών.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Mia Plainer:

Αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι απέκρουσαν όλες τις αεροπορικές επιθέσεις το Σάββατο, τα συντρίμμια από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιές σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία του Ντουμπάι.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μια πυρκαγιά έξω από το ξενοδοχείο Fairmont στο περίφημο τεχνητό νησί Palm Jumeirah, φλόγες να κατακαίνε την πρόσοψη του διάσημου ξενοδοχείου Burj Al Arab και καπνό να υψώνεται στον ουρανό κοντά στο Burj Khalifa, τον ουρανοξύστη ύψους 830 μέτρων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι υπέστη ζημιές και τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επανέλαβαν με προσοχή έναν μικρό αριθμό πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη Δευτέρα, παρέχοντας την πρώτη ευκαιρία στους ταξιδιώτες που είχαν αποκλειστεί λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad στη Ντόχα του Κατάρ είναι μερικοί από τους βασικούς κόμβους για τα ταξίδια μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Και τα τρία επηρεάστηκαν άμεσα από τις ιρανικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο.