Δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για περιβαλλοντική καταστροφή μετά την επίθεση σε πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι, καθώς οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών του Ντουμπάι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την κατάσταση που προκλήθηκε στο δεξαμενόπλοιο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα 30/3, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας πυρκαγιά σε πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου.

Αρχικά, ο ιδιοκτήτης του πλοίου είχε προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο διαρροής, εντείνοντας την ανησυχία για τις περιβαλλοντικές συνέπειες.

Ωστόσο, η ταχεία επέμβαση των αρχών φαίνεται πως απέτρεψε μια κρίση με διεθνείς προεκτάσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.