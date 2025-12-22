Σοκ προκαλεί υπόθεση ανθρωποκτονίας στο Ντουμπάι, όπου μια 25χρονη αεροσυνοδός βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο πεντάστερου ξενοδοχείου, χτυπημένη από ψαλίδι 15 φορές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, «η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο του ξενοδοχείου «Voco Bonnington», έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Για τη δολοφονία της σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φέρεται να είναι ύποπτος ο 41χρονος πρώην σύζυγός της, Άλμπερτ Μόργκαν, ο οποίος συνελήφθη στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στην Αγία Πετρούπολη και με τον οποίο υπήρχε ιστορικό βίαιων επεισοδίων και αλλεπάλληλων τσακωμών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κίνητρο του εγκλήματος ήταν η ζήλια, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να πίστευε πως το θύμα εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας για VIP επιβάτες.

BREAKING: Flight attendant, 25, stabbed to death at hotel ‘after killer posed as guest’ https://t.co/Ntd6jcravc pic.twitter.com/sf3xevdii2 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 21, 2025



Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Μόργκαν φέρεται να προσποιήθηκε τον πελάτη προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο δωμάτιο της αεροσυνοδού. Αρχικός του σκοπός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν να την εξευτελίσει, βάφοντάς την με πράσινη μπογιά και κόβοντάς της τα μαλλιά με ψαλίδι. Ωστόσο, όταν συναντήθηκαν, ξέσπασε έντονη λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο και κατέληξε στη δολοφονία.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τη συμμετοχή δεύτερου προσώπου, δικαστικού επιμελητή από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε μαζί με τον κατηγορούμενο στο Ντουμπάι και να παρακολούθησε το θύμα ώστε να εντοπιστεί το δωμάτιό της. Στη συνέχεια, ο Μόργκαν φέρεται να φόρεσε ρόμπα ξενοδοχείου και, ισχυριζόμενος ότι είχε ξεχάσει το κλειδί του, έπεισε υπάλληλο καθαριότητας να του ανοίξει.

Η αστυνομία του Ντουμπάι ταυτοποίησε τον ύποπτο μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας του ξενοδοχείου και ενημέρωσε τις ρωσικές Αρχές. Ο 41χρονος συνελήφθη μόλις έφτασε στην Αγία Πετρούπολη και προφυλακίστηκε για δύο μήνες, εν αναμονή της εξέλιξης των ερευνών.

Πριν από τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε υποβάλει αιτήματα για να καταταγεί στον ρωσικό στρατό και να σταλεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, «πρακτική» που σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιείται κατά καιρούς από υπόπτους για σοβαρά εγκλήματα ώστε να αποφύγουν τη δικαστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του διετούς γάμου τους, η 25χρονη είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στην αστυνομία για επεισόδια έντονων καβγάδων και βιαιοπραγίας, ωστόσο φέρεται να είχε αποσύρει τις καταγγελίες της.

Σε ανακοίνωσή του, το Περιφερειακό Δικαστήριο Οκτιάμπρσκι της Αγίας Πετρούπολης ανέφερε ότι διέταξε την προφυλάκιση του Άλμπερτ Μόργκαν, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία βάσει του Άρθρου 105, Παράγραφος 1, του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα. Οι ανακριτικές Αρχές σημειώνουν ότι το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε μεταξύ 17 και 18 Δεκεμβρίου, μετά το οποίο ο δράστης εγκατέλειψε τη χώρα, πριν τελικά συλληφθεί στη Ρωσία.

Πηγή: The Sun