Δορυφορική εικόνα αποκάλυψε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά από αντίποινα του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα δείχνει δύο μεγάλες πυρκαγιές που καίνε στην περιοχή του λιμανιού.

Νωρίτερα, οι αρχές δήλωσαν ότι συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση πάνω από τον Business Bay στο Ντουμπάι προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.