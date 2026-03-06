Νέα προειδοποίηση έλαβαν το πρωί της Παρασκευής από το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα κινητά τους οι κάτοικοι στο Ντουμπάι.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να τρέξουν σε καταφύγια, μετά από πιθανές απειλές από πυραύλους.

«Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, πιθανών απειλών από πυραύλους, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτήριο και απομακρυνθείτε από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους», ανέφερε η προειδοποίηση.

Δείτε το προειδοποιητικό μήνυμα του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ: