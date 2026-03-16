Οι Αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.

«Οι Αρχές επεμβαίνουν αυτή τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν οι Αρχές του Ντουμπάι μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Authorities are currently responding to a fire resulting from a drone-related incident in the vicinity of Dubai International Airport. All necessary measures are being taken to ensure everyone’s safety. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2026

🚨🇮🇷🇦🇪 BREAKING: New footage shows Iranian drone strikes near Dubai International Airport moments ago. pic.twitter.com/i7F1G9zdUm — Nova Intel (@intel_nova) March 16, 2026

Ντουμπάι: Προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.

Η Αρχή διαβεβαιώνει ότι θα εκδοθούν περαιτέρω ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών μόλις καταστούν διαθέσιμες, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα αντίδρασης και τον προληπτικό χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας.