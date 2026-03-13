Άρθρο της Anna Lombardi, απεσταλμένης της La Repubblica

Η πολυτέλεια και η φήμη της πρωτεύουσας του Κόλπου παραμένει, αλλά η πόλη δείχνει ασυνήθιστα έρημη. Στην Marina Beach, ο Αιγύπτιος Ashraf κάθεται μελαγχολικά δίπλα στις δύο καμήλες του, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες προσέλκυαν πλήθη τουριστών για βόλτες με 10 ντιράμ (περίπου 2 ευρώ).

«Οι οικογένειες με παιδιά ήταν οι πρώτες που έφυγαν», λέει. «Έρχομαι καθημερινά, αλλά δουλειά δεν υπάρχει».

Στο Souq γύρω από το φρούριο Al Fahidi, ο Αφγανός πωλητής Αλί προσπαθεί να πουλήσει κασκόλ και σουβενίρ, προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις σε περαστικούς: «Μέρες δεν έχω πελάτη, σε παρακαλώ μπες στο μαγαζί μου».

Ακόμη και το Μουσείο του Μέλλοντος, σύμβολο της καινοτομίας και της προόδου, είναι ανοιχτό, αλλά μέσα βρίσκονται μόνο δύο επισκέπτες.

Τουρισμός σε κρίση: Άδεια εστιατόρια και ξενοδοχεία

Η πόλη παραμένει «ανοιχτή για επιχειρήσεις», με δωρεάν πρόσβαση στα υδάτινα πάρκα για τους κατοίκους, αλλά οι δρόμοι και τα εμπορικά κέντρα είναι άδεια. Τα εστιατόρια περιορίζουν τα μενού και οι κρατήσεις έχουν μειωθεί κατά 70%. Στα ξενοδοχεία, η πληρότητα φτάνει μόλις το 8%, ενώ οι μπουφέδες έχουν αντικατασταθεί από μενού à la carte για να περιοριστεί η σπατάλη.

Η τουριστική βιομηχανία του Κόλπου χάνει περίπου 600 εκατ. δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με ειδικούς, ενώ ακυρώσεις πτήσεων και ο κλειστός εναέριος χώρος πλήττουν την οικονομία. Στο Ντουμπάι έχουν ακυρωθεί περίπου 80.000 κρατήσεις, ενώ ταξιδιωτικές εταιρείες όπως η Malatacca Travel εκτιμούν απώλειες 2 εκατ. δολαρίων μόνο για την ίδια την εταιρεία τους.

Αιτία της ανησυχίας: Οι επιθέσεις με drones

Οι επιθέσεις των Ιρανών με πυραύλους και drones έχουν στόχο κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω των συνεργασιών με Δύση και Ισραήλ. Η στρατηγική στοχοποίηση αφορά κυρίως το κύρος του Ντουμπάι, που θεωρείται «η πιο ασφαλής πόλη του κόσμου», «πρωτεύουσα της πολυτέλειας» και «Μεκκά της διασκέδασης».

Το 96% των drones αναχαιτίζεται από την αεράμυνα, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι περιορισμένες και καλύπτονται αμέσως. Παρά ταύτα, η πόλη μετρά ήδη έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων τέσσερις μετανάστες εργαζόμενους που βρίσκονταν έξω για δουλειά.

Ο ρόλος των μεταναστών και των τουριστών

Οι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στην πόλη, εξασφαλίζοντας βασικές υπηρεσίες: 2 εκατ. Ινδοί, 700.000 από το Νεπάλ και 400.000 Πακιστανοί συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς οι πτήσεις είναι ακριβές και η επιστροφή στις χώρες τους δύσκολη.

Παράλληλα, κάποιοι τουρίστες παραμένουν, προσπαθώντας να ξεφύγουν από πολέμους αλλού. Όπως η Ουκρανή Christina Bondarenko, 24 ετών: «Εδώ νιώθω πιο ασφαλής από το σπίτι μου. Αν χτυπήσει ο συναγερμός βρίσκω καταφύγιο, αλλά για τα υπόλοιπα είμαι ήρεμη».

Οικονομικές προοπτικές

Οι οικονομικές συνέπειες είναι σοβαρές για τα Εμιράτα και ειδικά για το Ντουμπάι, όπου ο τουρισμός παράγει περίπου 30 δισ. δολάρια ετησίως και το 90% των κατοίκων είναι ξένοι. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η σύγκρουση συνεχιστεί για εβδομάδες, ο αντίκτυπος στην τουριστική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις των μεταναστών και στην οικονομία θα είναι σημαντικός.

Η πόλη παραμένει, πάντως, ζωντανή: οι δρόμοι είναι ήσυχοι, η καθημερινότητα συνεχίζεται και η πολυπολιτισμική ζωή των 200 εθνοτήτων αντιστέκεται στην κρίση. Όλα δείχνουν ότι, όταν η ένταση υποχωρήσει, το Ντουμπάι θα προσπαθήσει να επανέλθει στη δυναμική ζωή που το χαρακτηρίζει.