Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ντουμπάι, όπου μια 27χρονη influencer από τη Βραζιλία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας από τον 27ο όροφο ενός ουρανοξύστη. Η τοπική αστυνομία διεξάγει εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, κρατώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από το ατύχημα και την αυτοκτονία, μέχρι την εγκληματική ενέργεια.

Ποια ήταν η Kauana Bilhar

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Kauana Bilhar εργαζόταν στον χώρο του μόντελινγκ και είχε χτίσει μια ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, μετρώντας περισσότερους από 22.000 ακόλουθους στο Instagram.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ, καθώς μόλις στις 26 Ιουνίου είχε κάνει την τελευταία της ανάρτηση, γιορτάζοντας τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Barbara Abrantes. Προς το παρόν, η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό παραμένει αδιευκρίνιστη.

Mystery as influencer model, 27, plunges to her death from 27th floor of Dubai skyscraper https://t.co/c8hYL3C5WP — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας της

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η μητέρα του μοντέλου, Darla Bilhar, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση την Τετάρτη (7/7).

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψω το κενό που άφησες πίσω σου. Σήμερα δεν είσαι πια κοντά μου όπως ήλπιζα, αλλά η μνήμη σου θα ζει πάντα μέσα μου. Σε αγαπώ απεριόριστα, κορίτσι μου, μέχρι να σμίξουμε ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Darla Bilhar έχει ήδη μεταβεί στο Ντουμπάι προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις αστυνομικές έρευνες και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της κόρης της στη Βραζιλία.

➡️ DESABAFO | Mãe de influencer que morreu em Dubai rebate boatos e faz desabafo Leia mais na coluna @OliveiraFabia_https://t.co/8UyK5RM05B — Metrópoles (@Metropoles) July 10, 2026

Έκκληση για σεβασμό εν μέσω κακόβουλων σχολίων

Παράλληλα με το βαρύ πένθος της, η μητέρα της 27χρονης αναγκάστηκε να τοποθετηθεί δημόσια και να ζητήσει σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της, καθώς οι λογαριασμοί της Kauana στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από απρεπή σχόλια και εικασίες.

«Η κόρη μου δικαιούται σεβασμό. Δεν είναι πλέον εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στις κατηγορίες, τις κακίες και τα σενάρια που πλάθονται γύρω από το όνομά της. Με την ψυχή μου κομματιασμένη, σας ζητώ απλώς να τη σεβαστείτε», δήλωσε ξεσπώντας η συντετριμμένη μητέρα.