Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι Αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.