Ανταποκριτής του Politico περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι, το οποίο εδώ και τρεις μέρες δέχεται τα αδιάκοπα πυρά των Ιρανών.

Influencers, τουρίστες και πάμπλουτοι επιχειρηματίες σε πανικό. Drones χτυπούν ξενοδοχεία και πολυτελείς κατοικίες.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Gregorio Sorgi: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η επίθεση του Ιράν θα βλάψει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι».

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρείται επίγειος παράδεισος και φημίζεται για τα πάρτι της. Όλα όμως δείχνουν πως το Ντουμπάι βυθίστηκε στο σκοτάδι του πολέμου και δεν είναι πλέον ασφαλές.

Αναλυτικά το άρθρο του Politico

«Γελούσαμε με τις απογοητευτικές εμφανίσεις τραγουδιστών του ιταλικού διαγωνισμού Sanremo, όταν έγινε μια έκρηξη έξω.

Η έκρηξη ενεργοποίησε τον συναγερμό στο μοντέρνο και πολυτελές ξενοδοχείο που βρισκόμασταν δίπλα στον πανύψηλο πύργο Burj Khalifa στο Ντουμπάι. Στα τηλέφωνα άρχισαν να ηχούν προειδοποιητικά μηνύματα έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση, τα οποία έγραφαν «παρακαλούμε παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους σε ασφαλείς περιοχές».

Πήραμε τα διαβατήριά μας, κατεβήκαμε τρέχοντας τις σκάλες και κρυφτήκαμε στο γκαράζ. Στο Ντουμπάι δεν υπάρχουν καταφύγια και έτσι στα γκαράζ ξενοδοχείων προστατευόμασταν.

Κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης νύχτας, έλεγχα το τηλέφωνό μου συνέχεια και αυτό μου έδωσε μια μικρή «γεύση» από τον πόλεμο που έχουν υποστεί οι απλοί Ουκρανοί για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Μέχρι τώρα, κανένας από εμάς — πιθανώς ούτε καν ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Guido Crosetto, ο οποίος επέστρεψε βιαστικά στη Ρώμη με στρατιωτικό αεροπλάνο από το Ντουμπάι την Κυριακή — δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έπρεπε να αναζητήσει καταφύγιο σε αυτή την πολυτελή παραθεριστική πόλη.

Μέσα στα σχέδιά μου για το Σάββατο ήταν να πετάξω στη Λευκωσία της Κύπρου για να καλύψω την επικείμενη συνάντηση υπουργών της ΕΕ, μετά από τη στάση μου στο Ντουμπάι για να επισκεφτώ έναν φίλο.

Ωστόσο, τα πλάνα μου καταστράφηκαν όταν ξαφνικά από τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία, έπρεπε να μείνω εδώ.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες η χώρα δέχτηκε επίθεση από 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 541 drones, τα περισσότερα από τα αυτά καταστράφηκαν από τα αμυντικά συστήματα της χώρας.

Θραύσματα από αυτές τις αναχαιτίσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Σύντομα κατέστη σαφές ότι οι τουρίστες που βρίσκονταν στο Ντουμπάι — ένα εξωτικό μείγμα υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών, influencers και παραθεριστών όπως εγώ — δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν μια κρίση.

Αρκετοί τουρίστες περίμεναν στην αίθουσα υποδοχής με τα τσιουάουα και τις γάτες τους — ο ήχος των γαβγισμάτων και των νιαουρισμάτων καλύπτονταν από το βουητό των σπορ αυτοκινήτων που κατευθύνονταν προς τους κοντινούς αυτοκινητόδρομους.

«Πού στο καλό πηγαίνουν;» αναρωτήθηκα. Είχαμε απορρίψει την καλοπροαίρετη συμβουλή ενός γνωστού μας να οδηγήσουμε για περισσότερες από δύο ώρες μέχρι το Ομάν — ένα θεωρητικά ασφαλές καταφύγιο, μέχρι που και αυτό έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων την επόμενη μέρα το πρωί.

Την Κυριακή, οι συνήθως γεμάτοι αυτοκινητόδρομοι του Ντουμπάι ήταν άδειοι, καθώς απειλητικές εκρήξεις συνέχιζαν να χτυπούν όλη την πόλη.

Η πολυσύχναστη παραλία Kite Beach — που πριν ξεσπάσει η σύγκρουση ήταν γεμάτη με αθλητές που έκαναν τζόκινγκ — την επόμενη μέρα ήταν άδεια. Οποιοσδήποτε απροσδόκητος θόρυβος προκαλούσε πανικό στους λίγους παραθεριστές που συνέχιζαν να παραγγέλνουν τοστ με αβοκάντο.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η επίθεση του Ιράν θα βλάψει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι.

«Το Ιράν δεν χτύπησε μια στρατιωτική βάση στο Ντουμπάι. Χτύπησε την ιδέα του Ντουμπάι», έγραψε ο αναλυτής και συγγραφέας Shanaka Anslem Perera στο X. «Το Ντουμπάι είναι μια οικονομική θεωρία. Είναι η πρόταση ότι μπορείς να χτίσεις μια παγκόσμια πόλη στην είσοδο του Περσικού Κόλπου και να την απομονώσεις από τη βία της περιοχής».

Όμως, όπως σε κάθε κρίση, οι επιτήδειοι επιχειρηματίες του Ντουμπάι βλέπουν μια ακόμη ευκαιρία.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσεις ακίνητα, οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα μετά τις επιθέσεις», μου είπε ενθουσιασμένος ένας νεαρός σύμβουλος, ενώ εγώ προσπαθούσα να ξεπεράσω την αϋπνία της νύχτας».