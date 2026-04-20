Οι φωτιές προκαλούν τις μεγαλύτερες καταστροφές και φέρνουν μεγάλο πόνο. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά όμως μάλλον έφερε… «μεγάλη χαρά» στους κατοίκους της περιοχής που έπληξε.

Επρόκειτο για πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης κάνναβης στο Κολοράντο, η οποία προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των Αρχών, αλλά και ένα κύμα… «ευφορίας» στους κατοίκους, που βρέθηκαν για αρκετή ώρα μέσα σε μια «ψυχεδελική» ατμόσφαιρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο Leadville του Κολοράντο, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα-αποθήκη που διέθετε προϊόντα ιατρικής κάνναβης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Ωστόσο, ο καπνός που απλώθηκε στην περιοχή ήταν αρκετός για να δημιουργήσει μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη και ακόμη δυσκολότερα δεν γίνεται… viral.

Οι κάτοικοι μίλησαν για έντονη μυρωδιά που κάλυψε την περιοχή, ενώ σε ορισμένες αναρτήσεις στα social media έγινε λόγος για αίσθηση ζάλης και… «περίεργης χαλάρωσης».

Οι Αρχές, από την πλευρά τους, ήταν πιο… νηφάλιες: περιόρισαν την κυκλοφορία δίνοντας οδηγίες παραμονής σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, πραγματοποιώντας επίσης και έλεγχο της ποιότητας αέρα, όπως σε κάθε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς.