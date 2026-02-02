Την ανησυχία του για το μέλλον της Ευρώπης εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατά τη διάρκεια τελετής αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν, στο Βέλγιο.

Ο Μάριο Ντράγκι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους, όπως ο διχασμός, η υποτέλεια και η αποβιομηχανοποίηση, με φόντο την κατάρρευση της διεθνούς τάξης. Όπως τόνισε, “η πραγματική απειλή, μετά την κατάρρευση της διεθνούς τάξης, αποτελείται από ό,τι θα την αντικαταστήσει”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν προστατευτικά μέτρα, επιβάλλοντας δασμούς στην Ευρώπη, απειλώντας την εδαφική της ακεραιότητα και καθιστώντας σαφές ότι ο πολιτικός κατακερματισμός της Ευρώπης, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου καλείται είτε να εξελιχθεί σε πραγματική ομοσπονδία κρατών με στόχο να καταστεί μεγάλη δύναμη, είτε να διατρέξει τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθεί.

Τέλος, σημείωσε πως στους τομείς όπου η Ευρώπη έχει υιοθετήσει το ομοσπονδιακό μοντέλο, όπως η νομισματική πολιτική, η ενιαία αγορά, η ανταγωνιστικότητα και το εμπόριο, απολαμβάνει σεβασμό ως μεγάλη δύναμη και έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με μία και μόνον φωνή.

Σύμφωνα με τον Ντράγκι, η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό. Ρεαλιστικό, διότι πρέπει να κάνουμε τα βήματα που είναι σήμερα εφικτά, με τους εταίρους που είναι σήμερα πρόθυμοι στους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί αυτήν την στιγμή πρόοδος. Αλλά φεντεραλισμό, διότι αυτό που μετρά είναι ο προορισμός».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο κόσμος δεν έχει αλλάξει ή ότι η παραχώρηση οικονομικής ανεξαρτησίας ή ακόμη και εδάφους δεν απειλεί τις αξίες τους.

«Ορισμένοι μπορεί να ξεγελούν τους εαυτούς τους ότι ο κόσμος δεν έχει πραγματικά αλλάξει (…) ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι παραχωρώντας οικονομική ανεξαρτησία, ή ακόμη και έδαφος, δεν απειλείται η ικανότητά τους να διαφυλάξουν τις αξίες (…). Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει τους διορατικότερους από την πορεία προς τα εμπρός», είπε.

«Αυτό που ξεκίνησε με δέος πρέπει να συνεχισθεί με ελπίδα. Καθώς ενεργούμε από κοινού θα ανακαλύψουμε και πάλι κάτι που βρίσκεται σε ύπνωση εδώ και καιρό: την υπερηφάνεια μας, την αυτοπεποίθησή μας, την πίστη μας σε ένα κοινό μέλλον. Και σε αυτά τα θεμέλια θα οικοδομηθεί η Ευρώπη», είπε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο οποίος υπέγραψε το 2024 την εμβληματική έκθεση για το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Ο Ντράγκι έθεσε το δίλημμα με σαφή τρόπο:

«Οφείλουμε λοιπόν να αποφασίσουμε: θέλουμε να παραμείνουμε μία απλή μεγάλη αγορά, που θα υπόκειται στις προτεραιότητες των άλλων; Ή θέλουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να γίνουμε δύναμη;». Όπως υπογράμμισε, «η Ευρώπη βρίσκεται τώρα μπροστά σε σταυροδρόμι: ή να μετατραπεί σε πραγματική ομοσπονδία κρατών, με τη φιλοδοξία να είναι μια μεγάλη δύναμη, ή να κινδυνεύσει να μείνει στο περιθώριο».

«Μεμονωμένα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι ούτε καν μεσαίες δυνάμεις», είπε λαμβάνοντας τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Λουβέν.

«Στους τομείς της άμυνας, της βιομηχανικής πολιτικής και των εξωτερικών υποθέσεων, μας αντιμετωπίζουν ως ένα ανομοιογενές σύνολο κρατών μεσαίου μεγέθους, τα οποία μπορούν να διαιρέσουν και να τα μεταχειρισθούν αναλόγως», συνέχισε. Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν «ευθαρσώς για πρώτη φορά ότι θεωρούν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτικός κατακερματισμός εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους».

«Και είμαστε αντιμέτωποι με μία Κίνα που ελέγχει τους σημαντικούς κρίκους των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και είναι έτοιμη να εκμεταλλευθεί περισσότερο το γεγονός αυτό», είπε.

Χωρίς αναλαμπή, «η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει υποτελής, διαιρεμένη και αποβιομηχανοποιημένη. Και μία Ευρώπη που δεν μπορεί να υπερασπισθεί τα συμφέροντά της δεν θα διατηρήσει για πολύ τις αξίες της», προειδοποίησε ο Μάριο Ντράγκι.