Θύελλα αντιδράσεων στην Ουάσινγκτον προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει άμεσα τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου.

Την ώρα που οι αγορές υποδέχθηκαν την εξέλιξη με πρωτοφανή ενθουσιασμό, ο οποίος μεταφράστηκε σε επιπλέον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και βάζοντας στο στόχαστρο την ανοιχτή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρόλος του Τραμπ και το παρασκήνιο της ανατροπής

Η επιστροφή του Χουάνγκ συνιστά θεαματική μεταστροφή, δεδομένου ότι μόλις έξι ημέρες νωρίτερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επαναπρόσληψής του. Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή διαδραμάτισαν οι πιέσεις από μεγάλους μετόχους, η συλλογή άνω των 190.000 υπογραφών (μεταξύ των οποίων χιλιάδων εργαζομένων της εταιρείας), η στήριξη του Ίλον Μασκ – ο οποίος σχολίασε λακωνικά «Έγινε» στην πλατφόρμα «X», προσθέτοντας πως το λάθος διορθώθηκε – αλλά κυρίως η πρωτοφανής δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου.

Μιλώντας στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι πίεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει τον Χουάνγκ, εκτιμώντας πως χωρίς τη δική του δράση η απόφαση δεν θα είχε ληφθεί. Όπως ανέφερε, βρισκόταν σε επικοινωνία με το Συμβούλιο από την ημέρα της παραίτησης του Χουάνγκ – η οποία ακολούθησε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με υφισταμένους του και με την Κινέζα, Άλις Χουάνγκ, ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου – και διαβεβαίωσε την εταιρεία ότι «έπειτα από πολλή έρευνα» δεν υφίσταται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι η Κίνα θα μπορούσε να «αρπάξει» τον Χουάνγκ, λέγοντας πως θα μπορούσε να πάρει το επόμενο αεροπλάνο για το Πεκίνο, όπου θα του έδιναν ό,τι ζητούσε. «Εγώ έκλεισα τη συμφωνία. Μίλησα μαζί τους και τους έπεισα», είπε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «μεγάλο πατριώτη και εθνικό θησαυρό», σημειώνοντας πως ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία για παράνομη συμπεριφορά.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη νεότερη οικονομική δήλωση του Προέδρου, ο ίδιος αγόρασε μετοχές της Nvidia αξίας έως 265.000 δολαρίων και πούλησε μετοχές έως 15.000 δολαρίων τον Σεπτέμβριο, λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Υπενθυμίζεται επίσης δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο της κορυφαίας κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών για περισσότερο από έναν χρόνο κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον CEO της Nvidia.

Ερωτήματα και προβληματισμοί του πολιτικού κόσμου

Η σπουδή του Λευκού Οίκου και η απόφαση της Nvidia πυροδότησαν σφοδρά διακομματικά πυρά στο Κογκρέσο, με αιτήματα για αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «βάζει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα και τις ανάγκες των δισεκατομμυριούχων φίλων του πάνω από την εθνική μας ασφάλεια», προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί – που αναλαμβάνουν επίσημα την ηγεσία των σωμάτων του Κογκρέσου στις 3 Ιανουαρίου 2027 μετά τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές – θα χρησιμοποιήσουν όλες τις εξουσίες τους για να ερευνήσουν την κυβέρνηση και τη Nvidia.

Παρά τις προσδοκίες του Τραμπ για ρεπουμπλικανική στήριξη, η ιστορική φυσιογνωμία του κόμματος και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νιουτ Γκίνγκριτς, χαρακτήρισε «βαθιά σοκαριστικό» το γεγονός ότι ο Χουάνγκ επανέρχεται στην ηγεσία της εταιρείας, κάνοντας λόγο για «ζήτημα εθνικής ασφάλειας τεράστιας εμβέλειας» και «μείζονα αποτυχία της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας».

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την απόφαση «απερίσκεπτη», η Δημοκρατική βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ έκανε λόγο για «ανεύθυνη» κίνηση πριν καν το Κογκρέσο ακούσει τον Χουάνγκ, ο Ρίτσαρντ Νιλ, επίσης των Δημοκρατικών, ζήτησε εξηγήσεις για τις πληροφορίες που έδωσαν τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης στο Συμβούλιο, ενώ ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κατήγγειλε την «απληστία και την έλλειψη λογοδοσίας».

Στο Ρεπουμπλικανικό μέτωπο, ο βουλευτής Ντον Μπέικον υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ «εκτέθηκε και έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από μια Κινέζα κατάσκοπο», καλώντας το Κογκρέσο να βρει ποιος ενέκρινε τις πωλήσεις προηγμένων τσιπ στην Κίνα, ενώ ο Γερουσιαστής Τζον Κόρνιν διερωτήθηκε δημόσια: «Κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια; Με ποια βάση;».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ έχει αποδεχθεί να καταθέσει και δημόσια ενώπιον της Γερουσίας.

Την ίδια ώρα, σκιά στην εικόνα του ισχυρού άνδρα της Nvidia ρίχνει και πρόσφατη έρευνα των New York Times (20 Νοεμβρίου), η οποία, βασισμένη σε μαρτυρίες εργαζομένων και δικαστικά έγγραφα 20 ετών, περιγράφει ένα σύστημα διοίκησης βασισμένο στον φόβο, τις απειλές και τη δημόσια ταπείνωση. Το ρεπορτάζ φέρνει στο φως εμπιστευτικό εξωδικαστικό συμβιβασμό άνω του 1 εκατ. δολαρίων το 2005 με τον πρώην αντιπρόεδρο ανθρώπινου δυναμικού, Μάικλ Γουίνστον, καθώς και μήνυση πρώην νομικού στελέχους το 2007 που έκλεισε εξωδικαστικά το 2009. Ο εκπρόσωπος του Χουάνγκ απέρριψε τις κατηγορίες ως επινοήσεις, ενώ η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ευεξία και θεαματική άνοδος της μετοχής στο Χρηματιστήριο

Σε πλήρη αντίθεση με το πολιτικό κλίμα στην Ουάσινγκτον, η Γουόλ Στρητ υποδέχθηκε την επάνοδο του Χουάνγκ με ένα εκρηκτικό ράλι ανάκαμψης. Η μετοχή της Nvidia εκτοξεύθηκε κατά περισσότερο από 33%, αγγίζοντας τα 167,56 δολάρια και προσθέτοντας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία μέσα σε λίγες ώρες – επίδοση που οδεύει προς το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος κεφαλαιοποίησης στην ιστορία των αγορών – επαναφέροντας την αποτίμηση της εταιρείας σε πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το αγοραστικό κύμα παρέσυρε ανοδικά το σύνολο των αμερικανικών δεικτών: ο Nasdaq σημείωσε άλμα 6% έως 7,5% (πάνω από τις 24.000 μονάδες), ο S&P 500 ενισχύθηκε άνω του 4% (στις 7.195 μονάδες) και ο Dow Jones κέρδισε πάνω από 2% (ξεπερνώντας τις 49.300 μονάδες), ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX υποχώρησε απότομα από το υψηλό των 40 μονάδων της περασμένης Παρασκευής.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με την CoreWeave να εκτινάσσεται κατά 25%-29%, τη Dell άνω του 21%, τη Super Micro Computer κατά 18%, τη Micron Technology κατά 14%-16% και την AMD κατά 9%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Oracle (+5%) και η Zscaler (+17,6% μετά την πρόταση εξαγοράς από την CrowdStrike), ενώ το θετικό κλίμα μεταδόθηκε και στην Ευρώπη (DAX +1,9%, CAC 40 +1,2%, FTSE 100 +1,1%).

Η αντίδραση αυτή λειτουργεί ως πολύτιμη ανάσα μετά τη σφοδρή διόρθωση της περασμένης εβδομάδας – τη μεγαλύτερη για Nasdaq και Dow Jones εδώ και έξι χρόνια. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι παραμένουν ανοιχτά μέτωπα, όπως η έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για λογιστικές πρακτικές της Nvidia, οι περιορισμοί εξαγωγών προς την Κίνα και το γεγονός ότι η μετοχή απέχει ακόμη περίπου 33% από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.

Η επιβεβαίωση της αντιστροφής του κλίματος θα κριθεί σε μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, καθώς η Γουόλ Στρητ θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα κλείσει πρόωρα στη 1 μ.μ. τοπική ώρα.

Με πληροφορίες από Reuters και Le Monde