Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζήτησαν από τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο αυτό τον μήνα, αναφορικά με ένα δημοσίευμα των New York Times του Οκτωβρίου, το οποίο τόνισε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενή σχέση με μια Κινέζα επιχειρηματία, η οποία μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι, αν και το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι τέθηκαν σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή μυστικά της Nvidia, η έρευνα που διεξάγει θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο Χουάνγκ στηρίζει πλήρως την έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί, προσέθεσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, την Κυριακή, που επικαλείται προσχέδιο email του Χουάνγκ προς τους εργαζομένους, ο ίδιος παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με μια Κινέζα ύποπτη κατάσκοπο, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.

«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα», φέρεται να λέει ο Χουάνγκ στο εν λόγω προσχέδιο email, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα του Axios.