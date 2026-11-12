Την πόρτα της εξόδου στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia φέρεται να δείχνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις δύο εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Το δημοσίευμα της WSJ αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται να συνεδριάσει εντός της ημέρας, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του στην ηγεσία της εταιρείας.

Ο Χουάνγκ πέρα από την Άλις Χουάνγκ, φέρεται να είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση και με υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, το οποίο υπαγόταν στην εποπτεία του. Η γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε στενή επαφή ήταν η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια συνεδρίου της εταιρείας.

Η στενή επαφή τους φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο ενώ μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το προσωπικό ασφαλείας του Χουάνγκ απομόνωσε τον άνθρωπο που έβγαζε βίντεο και του πρότεινε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Η 48χρονη Κίμπερλι εντάχθηκε στην Nvidia το 2008 και από τότε έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς της υγείας.

Το δημοσίευμα αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του, την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διερευνά ακόμη εάν ο ίδιος αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι νέες αποκαλύψεις κλιμακώνουν την αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει την προσοχή Αμερικανών νομοθετών, επενδυτών και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τόσο για τη συμπεριφορά του Τζένσεν Χουάνγκ όσο και για τη σχέση του και με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι έχει διευκολύνει αποστολές τσιπ της Nvidia προς κινεζικές εταιρείες.

Παράλληλα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 8,4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Από τότε που αποκαλύφθηκε η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά 600 δισ. δολάρια.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ θα δημιουργούσε κενό ηγεσίας στην εταιρεία, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 4 τρισ. δολάρια. Σημειώνεται πως η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανο-κινεζικής αναμέτρησης για την κυριαρχία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στην αγορά των τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και την υποστήριξη υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI, καθιστά την εταιρεία στρατηγικής σημασίας σε αυτή την αντιπαράθεση.

Βουτιά 8,4% στη μετοχή της Nvidia

Εν τω μεταξύ ισχυρές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Nvidia στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης (11/11), μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με στέλεχος της επιχείρησης και με έτερο πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αλλά και για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με αντικείμενο το μέλλον του.

Η μετοχή της Nvidia (NVDA) υποχώρησε κατά 8,4% κοντά στα 160 δολάρια, στις 18:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις νέες εξελίξεις.

Η πτώση σημειώθηκε μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της Nvidia. Στη συνέχεια, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προετοιμάζεται να απομακρύνει τον διευθύνοντα σύμβουλο, συνεδριάζοντας εντός της ημέρας, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του στην ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Sky News, η συνολική απώλεια χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia μέσα σε τρεις ημέρες υπολογίζεται σε περίπου 600 δισ. δολάρια ή 451 δισ. λίρες.

Δημοκρατικοί γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν τη διατήρηση όλων των εγγράφων για τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα και την υπόθεση Χουάνγκ

Παράλληλα τη διασφάλιση και διατήρηση όλων των εγγράφων που αφορούν τις εξαγωγές ημιαγωγών της Nvidia προς την Κίνα, αλλά και τις καταγγελλόμενες προσωπικές σχέσεις του επικεφαλής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ζητούν δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την Ελίζαμπεθ Γουόρεν και τον Κρις Κουνς, οι οποίοι απηύθυναν σχετικό αίτημα προς την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με επιστολή που επικαλείται δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη.

Η παρέμβαση των δύο γερουσιαστών πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Nvidia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα απομακρύνει τον Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.