Αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή διοικητική και χρηματιστηριακή κρίση βρίσκεται η Nvidia μετά την παραίτηση του επί σειρά ετών Διευθύνοντος Συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με το ζήτημα της διαδοχής του να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους επενδυτές και να προσελκύει ακόμη και την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε δημοσίως τον Τιμ Κουκ για το τιμόνι του τεχνολογικού κολοσσού.

Την ώρα που η εταιρεία όρισε προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλο τη μέχρι πρότινος Οικονομική Διευθύντρια Κολέτ Κρες και η μετοχή της μετρά απώλειες άνω των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ και τη σχέση του με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος του Πεκίνου, αναλυτές και αγορές αναζητούν το πρόσωπο που θα μπορέσει να διαδεχθεί επάξια τον ιδρυτή της.

Τα φαβορί εκ των έσω: Από την Κολέτ Κρες στον «αρχιτέκτονα» του CUDA

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, οι επενδυτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζουν κορυφαία στελέχη που γνωρίζουν εκ των έσω τη λειτουργία της Nvidia:

Κολέτ Κρες (CFO και προσωρινή CEO): Η 59χρονη Οικονομική Διευθύντρια και εκτελεστική αντιπρόεδρος ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής CEO. Με εμπειρία άνω των 30 ετών (σε Microsoft, Cisco, Texas Instruments), αποτελεί γνώριμο πρόσωπο στους επενδυτές. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο αναλυτής της eToro, Τζος Γκίλμπερτ, η μόνιμη ανάληψη της θέσης είναι διαφορετική υπόθεση, καθώς η εταιρεία ενδέχεται να προκρίνει έναν μηχανικό.

Ίαν Μπακ: Εντάχθηκε στην Nvidia το 2004, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πλατφόρμας λογισμικού CUDA και σήμερα ηγείται του τμήματος προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας (hyperscale AI). Όπως επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής της Saxo, Τσάρου Τσανανά, μπορεί να διαφυλάξει το τεχνολογικό προβάδισμα της εταιρείας, αν και η διαχείριση γεωπολιτικών και ευρύτερων εμπορικών προκλήσεων θα αποτελούσε στοίχημα για τον ίδιο.

Κρις Μαλακόφσκι: Συνιδρυτής της Nvidia (μαζί με τους Τζένσεν Χουάνγκ και Κούρτις Πρίεμ), με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας της εταιρείας.

Λοιπά εσωτερικά ονόματα: Στα σενάρια περιλαμβάνονται επίσης ο Τζεφ Φίσερ (με 32 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία), καθώς και τα δύο παιδιά του Χουάνγκ που κατέχουν διοικητικές θέσεις, αν και θεωρούνται ακόμη νεαρά σε ηλικία.

Οι εξωτερικές επιλογές: Τιμ Κουκ και Ρενέ Χάας

Πέρα από τις εσωτερικές λύσεις, η Nvidia ενδέχεται να αναζητήσει ηγέτη και εκτός εταιρείας, σύμφωνα με την Τζουν Μπέι Λίου, ιδρύτρια και επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Ten Cap.

Μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται βρίσκεται ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τη διοίκηση γιγαντιαίων οργανισμών, ωστόσο εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην είναι πρόθυμος να αποχωρήσει από την Apple, όπου κατέχει τη θέση του Προέδρου.

Παράλληλα, τόσο η Τζουν Μπέι Λίου όσο και ο Τσάρου Τσανανά εκτιμούν ότι ο CEO της Arm Holdings και πρώην στέλεχος της Nvidia, Ρενέ Χάας, αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή υποψηφιότητα, καθώς συνδυάζει υψηλή αναγνωρισιμότητα και βαθιά γνώση της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Όπως συνοψίζει η Τζουν Μπέι Λίου, η μεγάλη πρόκληση για την Nvidia είναι να εντοπίσει ένα πρόσωπο που θα συνδυάζει την τεχνική κατανόηση, το στρατηγικό όραμα και το παγκόσμιο δίκτυο σχέσεων που διέθετε ο Τζένσεν Χουάνγκ στον κλάδο της τεχνολογίας.

Η παρέμβαση Τραμπ και η πρόταση για τον Τιμ Κουκ

Σε μια δημόσια παρέμβαση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και νυν εκτελεστικό Πρόεδρο της Apple, Τιμ Κουκ, ως τον μοναδικό κατάλληλο διάδοχο για την ηγεσία της Nvidia.

Αφού εξήρε το έργο του παραιτηθέντος Τζένσεν Χουάνγκ, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Τώρα που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος διαδέχεται έναν θρύλο!».

Η τοποθέτηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ήρθε αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της Nvidia ότι καθήκοντα προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου αναλαμβάνει η μέχρι πρότινος Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες (Colette Kress).