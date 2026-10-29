Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών βρίσκεται η σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών του Πεκίνου, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times. Το ζήτημα είχε τεθεί υπόψη του Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την προηγούμενη χρονιά.

Βασικό πρόσωπο των εκθέσεων είναι η Άλις Χουάνγκ (γνωστή και ως Χουάνγκ Λε), ηγετικό στέλεχος της εταιρείας υποδομών Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο όχι μόνο μεθόδευε τρόπους παράκαμψης των εμπορικών περιορισμών στα ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αλλά παράλληλα αντλούσε στρατηγικές πληροφορίες για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης, αξιοποιώντας την επαφή της με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.

Η στάση του Λευκού Οίκου και οι οικονομικές ισορροπίες

Παρά τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από τις υπηρεσίες πληροφοριών πριν από περίπου δώδεκα μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μην προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται διστακτικός απέναντι σε αποφάσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εμπορική πορεία της Nvidia —μιας επιχείρησης κομβικής για τη Wall Street και την αμερικανική οικονομία— ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποτρέψει νέες τριβές στις σινοαμερικανικές σχέσεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Κίνα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές ασφαλείας δεν έχουν απευθύνει επίσημη προειδοποίηση στον Τζένσεν Χουάνγκ σχετικά με το ενδεχόμενο να αποτελεί στόχο ξένων δικτύων κατασκοπείας. Ο Λευκός Οίκος, η CIA και η NSA απέφυγαν να σχολιάσουν τα ευρήματα της έρευνας.

Οι εξηγήσεις της Nvidia και οι απορρίψεις των καταγγελιών

Η Nvidia απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια περί ύποπτων επαφών του Διευθύνοντος Συμβούλου της. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Τζον Ρίτσο, διευκρίνισε ότι οι επαφές του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ αποτελούν μέρος της συνήθους επαγγελματικής του καθημερινότητας, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη πελατών ετησίως. Τόνισε, μάλιστα, ότι εταιρείες όπως η Megaspeed λαμβάνουν αποκλειστικά τυποποιημένες εμπορικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση βιομηχανικά μυστικά ή απόρρητα κρατικά δεδομένα.

Από την πλευρά της, η σημερινή διοίκηση της Megaspeed δήλωσε ότι προσεγγίζει το θέμα με σοβαρότητα, αναθέτοντας τη διενέργεια ανεξάρτητου νομικού ελέγχου και διαβεβαιώνοντας για την πλήρη συνεργασία της με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άλις Χουάνγκ έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της στην εταιρεία.

Στον αντίποδα, η Κινεζική Πρεσβεία στις ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για εκστρατεία αβάσιμης δυσφήμισης.

Το δίκτυο των data centers και η ποινική έρευνα

Η Megaspeed δραστηριοποιείται στην προμήθεια εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ σε κινεζικούς ομίλους, όπως η Alibaba. Ο συναγερμός στην Ουάσιγκτον σήμανε στα τέλη του 2024, όταν κλιμάκιο του Υπουργείου Εμπορίου εντόπισε σε εγκατάσταση της εταιρείας στη Μαλαισία εξοπλισμό της Nvidia αποθηκευμένο σε κιβώτια, εγείροντας υποψίες ότι τα μηχανήματα προορίζονταν για μεταφορά προς την Κίνα αντί για επιτόπια εγκατάσταση.

Η υπόθεση, η οποία αρχικά ξεκίνησε από το Υπουργείο Εμπορίου, μεταφέρθηκε πλέον στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι Αρχές εξετάζουν αν η εταιρεία λειτουργούσε ως κόμβος παράκαμψης των ελέγχων εξαγωγών που ισχύουν από το 2022. Σημειώνεται ότι το 2025 η επιχειρηματίας είχε κληθεί για ανάκριση και από τις αρχές της Σιγκαπούρης, χωρίς ωστόσο να κρατηθεί.

Συναλλαγές 4,8 δισ. δολαρίων και δημόσιες συναντήσεις

Σύμφωνα με ναυτιλιακά αρχεία της πλατφόρμας ImportGenius, συνδεδεμένη οντότητα της Megaspeed στη Μαλαισία προχώρησε σε παραγγελίες εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης και τσιπ της Nvidia, συνολικής αξίας τουλάχιστον 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ Ιουνίου 2024 και Φεβρουαρίου 2026. Το μέγεθος των συναλλαγών θεωρείται πρωτοφανές για έναν σχετικά άγνωστο περιφερειακό παίκτη, ενώ οι ροές συνεχίστηκαν και εντός του 2026 μέσω ενδιάμεσων καναλιών, όπως η αμερικανική θυγατρική της κινεζικής Inspur.

Οι επαφές των δύο προσώπων είχαν αποτυπωθεί και σε δημόσιες εμφανίσεις στην Ταϊπέι. Τον Ιούνιο του 2024, λίγο πριν ξεκινήσουν οι μαζικές παραγγελίες, εθεάθησαν μαζί σε μπαρ μετά από τεχνολογική έκθεση, ενώ τον Μάιο του 2025 εμφανίστηκαν ξανά μαζί κατά την αποχώρησή τους από επαγγελματικό δείπνο με προμηθευτές του κλάδου των ημιαγωγών.