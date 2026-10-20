Σε θέατρο συγκρούσεων της αστυνομίας με διαδηλωτές μετατράπηκε και την περασμένη νύχτα ο προαύλιος χώρος του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα. Οι αστυνομικοί καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι προηγουμένως τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ και μπήκαν στο χώρο του Καθεδρικού για να διαφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν σκηνές βίας με τους αστυνομικούς να τους ξυλοκοπούν και να τους συλλαμβάνουν.

Στην κατάσταση αντέδρασε άμεσα η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αφού είδε τις εικόνες των γεγονότων στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Με ανακοίνωση της εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας της.

«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ανησυχία για την αύξηση της αστυνομικής βίας

H Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε την οργάνωση πορείας αλληλεγγύης μαζί με τους φοιτητές. Σε δημόσια έκκληση, η Ένωση εξέφρασε την ανησυχία της για την αστυνομική βία και τόνισε ότι υποστηρίζει την φοιτητική διαμαρτυρία από την έναρξή της, πριν από έξι ημέρες.

Η πορεία συμπαράστασης ξεκίνησε στις 10.00 το πρωί της Τρίτης στην πλατεία μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών». Το σωματείο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σ’ αυτή, κάνοντας λόγο για πολιτική και ανθρώπινη υποχρέωση για την υπεράσπιση της φοιτητικής ζωής και για να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο.

Οι διαδηλωτές στα Τίρανα συνεχίζουν καθημερινά τις διαμαρτυρίες τους με «μπαράζ» πυροτεχνημάτων και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με εκτοξευτήρες ύδατος και ρίψεις δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

Χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές επιτεθήκαν στο Εφετείο των Τιράνων, έσπασαν την είσοδο και έβαλαν φωτιά προκαλώντας καταστροφές.

Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη στην Αλβανική πρωτεύουσα ενώ οι φόβοι για υπέρμετρη βία εντείνονται μετά το γενναίο έκτακτο επίδομα που υποσχέθηκε στους αστυνομικούς ο Έντι Ράμα.

Ενδεικτικό των σκηνών που εκτυλίσσονται έκτοτε είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον διαδηλωτή που κρατά σωλήνα εκτόξευσης πυροτεχνημάτων. Ξαφνικά ένα περιπολικό τρέχει κυριολεκτικά κατά πάνω του και ο ίδιος καταφέρνει την τελευταία στιγμή να γλιτώσει την σύγκρουσή του με το όχημα.