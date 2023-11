Δύο ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλλαν σε μια περιοχή κοντά στη νότια πόλη της Χεβρώνας της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Al Jazeera στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι τα οχήματα εθεάθησαν να εισέρχονται στην πόλη Μπάνι Ναΐμ στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα το βράδυ της Τρίτης, ένα 16χρονο αγόρι σκοτώθηκε κοντά στη Χεβρώνα, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν αληθινά πυρά για να διαλύσουν την πορεία μιας ομάδας Παλαιστινίων, που διαμαρτύρονταν για το τελευταίο φονικό ισραηλινό χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια της Γάζας.

🚨JUST IN: Serious injury ncluding one dead during confrontations with the occupation in the town of Beit Ummar, north of #Hebron occupied #WestBank.

-Palestine Red Crescent pic.twitter.com/eB4avZpwFX

— Palestine Eye 🇦🇪 👁 (@PalastineEye) October 31, 2023