Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, «μεταμφιεσμένο» ώστε να μοιάζει με πολιτικό, χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φονική επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον σκάφους που είχε χαρακτηριστεί ως εμπλεκόμενο σε διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση της επιχείρησης και μίλησαν στους New York Times.

Από το πλήγμα σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της επιχείρησης, περιέγραψαν ότι το αεροπλάνο που χρησιμοποίησε το Πεντάγωνο είχε βαφτεί ώστε να μοιάζει με πολιτικό μέσο και δεν έφερε εμφανή στρατιωτικά διακριτικά, γεγονός που το έκανε να δείχνει μη μάχιμο σε όποιον το έβλεπε από κάτω.

Επιπλέον, τα πυρομαχικά του ήταν τοποθετημένα μέσα στην άτρακτο και όχι σε εμφανή σημεία κάτω από τις πτέρυγες, όπως συμβαίνει συνήθως σε στρατιωτικά αεροσκάφη ένας σχεδιασμός που, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα διεθνούς δικαίου, έχει σημαντικές νομικές επιπτώσεις, καθώς εφόσον συνέβη αυτό, θεωρείται έγκλημα πολέμου.

Ειδικοί στο δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων επισημαίνουν ότι η σκόπιμη απόκρυψη της στρατιωτικής ταυτότητας ενός μαχητικού μέσου συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανόνων του πολέμου.

Η πρακτική αυτή, γνωστή ως perfidy, αφορά περιπτώσεις όπου μια στρατιωτική δύναμη προσποιείται πολιτική ή μη μάχιμη ιδιότητα για να εξαπατήσει τον αντίπαλο πριν επιτεθεί και θεωρείται έγκλημα πολέμου.

Ο απόστρατος υποστράτηγος Στίβεν Τζ. Λέπερ, πρώην ανώτερος νομικός σύμβουλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εάν το αεροσκάφος ήταν σχεδιασμένο να μην αναγνωρίζεται ως στρατιωτικό και πλησίασε το σκάφος σε απόσταση όπου οι επιβαίνοντες μπορούσαν να το δουν χωρίς να αντιληφθούν απειλή, τότε παραβιάστηκαν βασικοί κανόνες εμπλοκής.

«Η απόκρυψη της στρατιωτικής ταυτότητας είναι η ουσία της perfidy», ανέφερε. «Ένα αεροσκάφος που δεν είναι εμφανώς μαχητικό δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις», ανέφερε.

Χαμηλή διέλευση και δεύτερη επίθεση

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν δει ή ενημερωθεί για υλικό από συστήματα επιτήρησης, το αεροσκάφος πέταξε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το σκάφος. Λίγο αργότερα, το σκάφος άλλαξε πορεία, κατευθυνόμενο προς τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως αντίδραση στην παρουσία του αεροσκάφους, πριν δεχθεί το πρώτο πλήγμα.

Δύο επιζώντες από την αρχική έκρηξη εμφανίζονται σε μεταγενέστερο υλικό να στέκονται πάνω σε ανεστραμμένο τμήμα του σκάφους, κουνώντας τα χέρια τους προς τον ουρανό. Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επίθεση, η οποία βύθισε πλήρως τα συντρίμμια και σκότωσε και τους δύο.

Παραμένει ασαφές αν οι επιζώντες είχαν αντιληφθεί ότι η πρώτη έκρηξη προήλθε από πυραυλικό πλήγμα ή αν πίστευαν ότι επρόκειτο για ατύχημα.